Canicule : 42 °C à Séville, 38 °C à Rome, 36 °C à Prague… L’Europe n’est pas épargnée par la vague de chaleur

Au même titre que la France, de nombreux pays d'Europe souffrent d'une période de fortes chaleurs. Partout sur le continent, le mercure s'affole. Voici les villes où les températures seront les plus chaudes dans les prochains jours.

Nos voisins européens sont aussi en proie aux chaleurs extrêmes. A l'image de l'Hexagone, en Espagne, au Portugal, en Italie ou encore en Allemagne, les températures sont nettement au-dessus des normales de saison.

En Espagne, les 40 °C sont dépassés aussi bien au nord du pays, à Bilbao, non loin de la frontière française, qu'au sud, notamment en Andalousie, où il fait 42 °C à Séville ce mercredi. S'il n'est pas rare de voir des températures élevées dans la région du sud du pays, cette période est aussi intense que prolongée, les chaleurs n'ayant pas prévu de s'estomper avant dimanche, où il fera encore 43 °C, selon les prévisions.

Vendredi 15 août s'annonce être la journée la plus chaude d'Espagne. © Météo-France

Son voisin ibérique, le Portugal, connaît également une canicule, notamment dans les zones reculées du pays. Ainsi, ce même vendredi, les villes de Castelo Blanco (39 °C) ou encore Evora (38 °C) tiendront les maximales.

Au Portugal, le thermomètre frisera les 40 °C dans de nombreuses villes éloignées des côtes. © Météo-France

Plus loin sur la côte méditerranéenne, l'Italie connaît, ce mercredi 13 août, son passage le plus corsé, avec des températures allant jusqu'à 38 °C à Florence et à Rome. Les orages permettront néanmoins d'adoucir les températures dans les prochains jours, même si elles resteront aisément au dessus de la trentaine de degrés.

Rome et Florence sont les grandes villes les plus touchées par les chaleurs. © Météo-France

A Berlin, où la température moyenne en août est de 24 °C, on attend 34 °C ce vendredi 15 août. En Bavière également, Munich enregistrera 34 °C, soit +10 °C par rapport aux normes de saison.

A Berlin, on atteindra 34 °C © Météo-France

Plus largement, les températures anormalement élevées concernent toute l'Europe de l'Est, dès ce mercredi. Vendredi, Prague (36 °C), Budapest (36 °C), Vienne (35 °C) ou encore Bucarest (34 °C) devront faire face à la chaleur extrême.

En Grèce, les températures iront localement jusqu'à 37 °C, comme dans la ville d'Andravida.

En Grèce, la maximale sera de 37 °C ce vendredi © Météo-France

Les îles britanniques également concernées

Au Royaume-Uni, les écarts de température par rapport aux normes de saison sont également frappantes. Dans les environs de Londres, on a enregistré 32,6 °C, ce mardi 12 août. La chaîne météorologique Met4Cast n'hésite pas à annoncer : «La 4e vague de chaleur de l'été est bel et bien en cours».

Roll on autumn and winter!!



I’m not sure when we started counting heatwaves but it seems to be a thing this summer.



Heatwave #4 well underway 🥵 pic.twitter.com/4rmJ0xZ4n2 — Met4Cast (@Met4CastUK) August 12, 2025

A l'échelle continentale, les prévisionnistes estiment que les températures atteindront des sommets vendredi 15 août, où une grande majorité des pays du vieux continent afficheront des valeurs bien au-delà de 30 °C. Seuls les pays scandinaves et britanniques échappent à ce phénomène météorologique.

Cette vague de chaleur devrait, globalement, s'estomper à partir du début de semaine prochaine, surtout dans l'est du continent. En France, on anticipe une baisse des températures à partir de mercredi 20 août, où l'arrivée des pluies devrait permettre de faire descendre le mercure.