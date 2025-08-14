«En partant, nous avons reçu des jets de bouteilles en verre» : un député britannique menacé par une machette lors d’une visite d’un camp de migrants près de Calais

Mardi 12 août, en visite dans un camp de migrants près de Dunkerque (Nord), un député conservateur britannique a affirmé avoir été visé par des jets de bouteilles en verre.

Une agression qui survient dans un contexte tendu. Chris Philp, député britannique et secrétaire d’État à l’Intérieur du cabinet fantôme, a déclaré avoir été pris à partie par plusieurs individus lors d’une visite d'un camp de migrants près de Calais et de Dunkerque, ce mardi 12 août.

Dans une publication sur X, Chris Philp a expliqué qu’un individu aurait brandi une machette à proximité de la délégation. Le parlementaire a ajouté que d’autres personnes les visaient également avec des bouteilles en verre.

We were attacked today at the migrant camp dubbed “The Jungle 2” just outside Dunkirk



We were threatened with a machete, pelted with bottles & our car hit as we sped off



Those responsible are likely to be in the UK soon in a taxpayer funded hotel



This border madness must end pic.twitter.com/pkST0TR4bz — Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) August 13, 2025

Une scène qu’il a raconté au micro de GB News : «Alors que je discutais avec des migrants, l’un d’eux a sorti une machette incurvée et s’est mis à la brandir, après quoi nous sommes partis assez rapidement. En partant, nous avons reçu des jets de bouteilles en verre».

Le député conservateur avait décidé de réaliser ce déplacement après avoir vu un reportage de la chaîne GB News montrant la situation complexe d’un camp de migrants situé au nord de la France, diffusé fin juillet dernier. Un documentaire dans lequel le journaliste Patrick Christys y avait également été pris à partie.

Un contexte particulièrement difficile

Cette scène n’est pas survenue dans un contexte anodin. En effet, depuis l’arrivée au pouvoir du partie du Labour, plus de 50.000 migrants auraient traversé illégalement la Manche, soit une augmentation de près de 67 % par rapport à 2024.

En France, cette situation a engendré une vive dégradation de la gestion des campements. Et ce, malgré l’accord mis en place depuis le 6 août dernier, qui prévoit un échange «un pour un» entre les demandeurs d’asile arrivés de manière illégale sur le territoire britannique et ceux en attente côté français.

Un accord que Chris Philp n’a pas manqué de critiquer : «Lorsque je me suis rendu dans la Manche pour voir comment fonctionnait l’accord conclu par le Parti travailliste avec la France, la vérité était évidente. Moins d’une demi-heure après mon arrivée au large des côtes françaises, j’ai assisté à l’escorte de deux canots pneumatiques bondés dans les eaux britanniques. Tout migrant illégal doit être expulsé dès son arrivée».

Le parlementaire n’a pas précisé combien de temps il était resté sur place après cette agression mais a réaffirmé l’importance d’«une coopération ferme» avec le gouvernement français, notamment pour démanteler les réseaux de passeurs.