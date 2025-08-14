Espagne : un faux médecin recherché en Colombie arrêté près de Valence

La police espagnole a annoncé ce jeudi avoir arrêté une femme accusée de s’être fait passer pour un médecin en Colombie.

Plus de 600 patients traités. En Espagne, une femme recherchée par la Colombie a été arrêtée ce jeudi par la police locale. Elle est accusée de s’être fait passer pour un faux médecin.

Les agents l'ont arrêtée dans la ville de Catarroja, dans la région orientale de Valence, lors d'une opération conjointe avec les autorités colombiennes.

Selon leurs précisions, «elle se faisait passer pour un médecin en Colombie, où elle a traité 665 patients. Les autorités colombiennes la recherchaient pour usurpation d'identité, fraude et falsification de documents».

Les médias espagnols ont quant à eux rapporté qu'elle avait travaillé dans plusieurs établissements de santé en Colombie, ancienne colonie espagnole, pendant trois ans avant de fuir en Espagne, où elle vivait désormais avec son compagnon et son enfant.