Film sur le 7-Octobre déprogrammé au Canada : «Le poids de l'immigration musulmane commence à se faire sentir dans les institutions», décrypte ce rédacteur en chef

«Le poids de l'immigration musulmane commence à se faire sentir au Canada dans les institutions, la censure islamiste s'impose», a décrypté le rédacteur en chef de Libre Média Jérôme Blanchet-Gravel, ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur la déprogrammation d'un film sur le 7-Octobre à un festival de Toronto.