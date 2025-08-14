Toute l’actu en direct 24h/24
Film sur le 7-Octobre déprogrammé au Canada : «Le poids de l'immigration musulmane commence à se faire sentir dans les institutions», décrypte ce rédacteur en chef

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le poids de l'immigration musulmane commence à se faire sentir au Canada dans les institutions, la censure islamiste s'impose», a décrypté le rédacteur en chef de Libre Média Jérôme Blanchet-Gravel, ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur la déprogrammation d'un film sur le 7-Octobre à un festival de Toronto. 

ImmigrationIslamismeCanadaAntisémitismeIsraël

