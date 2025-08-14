Donald Trump a estimé jeudi que tout accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine devra passer par un sommet trilatéral avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, consécutif à sa rencontre vendredi en Alaska avec son homologue russe.
"La seconde rencontre sera très, très importante, car ce sera une rencontre où ils passeront un accord. Et je ne veux pas utiliser le terme +se partager les choses+, mais d'une certaine manière, ce n'est pas un mauvais terme. Il y aura du donnant donnant en ce qui concerne les frontières, les territoires", a déclaré le président américain à la radio Fox News.
Donald Trump a estimé jeudi à "25%" le risque d'échec de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska au sujet de la guerre en Ukraine.
"Cette rencontre va ouvrir la voie à une autre mais il y a 25% de chances que cette rencontre (en Alaska) ne soit pas un succès", a dit le président américain lors d'un entretien à Fox News Radio.
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit jeudi avoir "bon espoir" en vue du sommet vendredi en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine, jugeant "crucial" d'obtenir un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine.
"Pour parvenir à la paix, je pense que nous reconnaissons tous qu'il faudra discuter des garanties de sécurité", a-t-il également affirmé à des journalistes.
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump discuteront «principalement» en Alaska du règlement du conflit armé en Ukraine, lors d'une conversation «en tête-à-tête», a annoncé jeudi le Kremlin.
Ce sommet attendu vendredi se déroulera sans le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky qui a, lui, été reçu jeudi matin à Londres par le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Les retrouvailles entre Vladimir Poutine et Donald Trump sont considérées comme décisives pour tenter d'arrêter le pire conflit en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Mais aucun dirigeant européen n'a été convié.
La conversation entre les deux chefs d'Etat se déroulera «en tête-à-tête», avec des interprètes, a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi les efforts «sincères» des Etats-Unis pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, à la veille de son sommet en Alaska avec son homologue américain Donald Trump.
«L'administration américaine (...) déploie des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui satisfassent toutes les parties impliquées», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion sur la préparation du sommet, selon des propos transmis par le Kremlin.
La Russie et l'Ukraine ont échangé jeudi 84 prisonniers de guerre, a annoncé le ministère russe de la Défense, à la veille d'un sommet très attendu entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump.
Selon le ministère russe, «84 militaires russes sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 84 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis».
L'armée russe a revendiqué jeudi la prise de deux localités dans l'est de l'Ukraine, poursuivant ses avancées à la veille d'un sommet très attendu en Alaska entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump.
Selon le rapport quotidien du ministère de la Défense, les forces russes ont capturé le village d'Iskra et la petite ville de Chtcherbynivka, situés dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats.
Chtcherbynivka est située près de la ville minière de Toretsk, prise par les troupes russes en février, et à proximité de la forteresse ukrainienne de Kostiantynivka, menacée d'encerclement par la progression russe. Iskra est située plus au sud dans la même région.
Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront vendredi en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé jeudi le Kremlin, précisant que ce sommet débutera vers 19H30 GMT et donnera lieu à une conférence de presse commune.
«L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne», a déclaré aux journalistes le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la «paix» et de la «sécurité», les «questions internationales d'importance» et «a coopération bilatérale».
Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront vendredi en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé jeudi le Kremlin, précisant que ce sommet débutera vers 19H30 GMT et donnera lieu à une conférence de presse commune.
«L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne», a déclaré aux journalistes le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la «paix» et de la «sécurité», les «questions internationales d'importance» et «a coopération bilatérale».
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu jeudi à Downing Street par le Premier ministre britannique Keir Starmer, à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska. Les deux hommes se sont embrassés sur le perron de la résidence du Premier ministre et se sont serré la main devant les caméras avant d'entrer à Downing Street, dans une manifestation d'unité avant le sommet de vendredi.