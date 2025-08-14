Le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi les efforts «sincères» des Etats-Unis pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, à la veille de son sommet en Alaska avec son homologue américain Donald Trump.
«L'administration américaine (...) déploie des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui satisfassent toutes les parties impliquées», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion sur la préparation du sommet, selon des propos transmis par le Kremlin.
La Russie et l'Ukraine ont échangé jeudi 84 prisonniers de guerre, a annoncé le ministère russe de la Défense, à la veille d'un sommet très attendu entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump.
Selon le ministère russe, «84 militaires russes sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 84 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis».
L'armée russe a revendiqué jeudi la prise de deux localités dans l'est de l'Ukraine, poursuivant ses avancées à la veille d'un sommet très attendu en Alaska entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump.
Selon le rapport quotidien du ministère de la Défense, les forces russes ont capturé le village d'Iskra et la petite ville de Chtcherbynivka, situés dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats.
Chtcherbynivka est située près de la ville minière de Toretsk, prise par les troupes russes en février, et à proximité de la forteresse ukrainienne de Kostiantynivka, menacée d'encerclement par la progression russe. Iskra est située plus au sud dans la même région.
Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront vendredi en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé jeudi le Kremlin, précisant que ce sommet débutera vers 19H30 GMT et donnera lieu à une conférence de presse commune.
«L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne», a déclaré aux journalistes le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la «paix» et de la «sécurité», les «questions internationales d'importance» et «a coopération bilatérale».
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu jeudi à Downing Street par le Premier ministre britannique Keir Starmer, à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska. Les deux hommes se sont embrassés sur le perron de la résidence du Premier ministre et se sont serré la main devant les caméras avant d'entrer à Downing Street, dans une manifestation d'unité avant le sommet de vendredi.