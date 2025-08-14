Le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi les efforts «sincères» des Etats-Unis pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, à la veille de son sommet en Alaska avec son homologue américain Donald Trump.

«L'administration américaine (...) déploie des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui satisfassent toutes les parties impliquées», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion sur la préparation du sommet, selon des propos transmis par le Kremlin.