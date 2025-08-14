«Il ne trouvera plus ça drôle aujourd'hui» : un homme poursuivi pour crime après avoir agressé un agent fédéral avec un sandwich aux Etats-Unis (vidéo)

Un homme de 37 ans, est poursuivi pour crime aux Etats-Unis. Le trentenaire est en effet accusé d’avoir agressé un agent fédéral avec un sandwich.

La vidéo de l’agression est devenue virale. Alors que Donald Trump a décidé de déployer une centaine d’agents fédéraux à Washington (Etats-Unis) dans le cadre du programme anticriminalité, une agression plutôt étrange s’est déroulée ce dimanche 10 août au soir dans les rues de la capitale américaine.

Un homme de 37 ans, identifié comme étant Sean Charles Dunn, n’appréciait visiblement pas la présence des militaires de la Garde nationale à Washington, et a scandé à plusieurs reprises «Fascites !» et «Honte !».

Il est ensuite devenu soudainement furieux et est revenu à l’assaut en s’adressant à l’un des agents de la protection aux frontières. «Fascites. Pourquoi êtes-vous ici ? Je ne veux pas vous voir dans ma ville», lui a-t-il dit avant de l’agresser avec un sandwich et de prendre la fuite. Une course-poursuite s’est alors entamée mais a été de courte durée et Sean Charles Dunn a fini par être interpellé.

L’affaire a pris d’autres proportions lorsqu’elle a été portée devant le tribunal fédéral de Washington, désormais dirigé par l’ancienne présentatrice de Fox News, Jeanine Pirro, cette dernière ayant été nommée par Donald Trump comme le rappelle The Guardian.

La procureure s’est en effet engagée à poursuivre «pleinement» Sean Charles Dunn, exprimant son soutien au plan du président américain qui vise, selon elle, à rendre la capitale «sûre et belle».

«Ce type trouvait ça drôle», a-t-elle dit en faisant référence aux actions présumées de Sean Charles Dunn. «Eh bien, il ne trouvera plus ça drôle aujourd'hui, parce que nous l'avons poursuivi pour crime et agression contre un officier de police», a ajouté Jeanine Pirro.

Au total, le prévenu risque jusqu’à un an de prison et une somme importante d’amendes.