Le bitcoin dépasse 124.000 dollars et franchit un nouveau record

Le bitcoin a enregistré un nouveau record ce jeudi 14 août en franchissant le seuil des 124.000 dollars. Il est notamment porté par la législation favorable mise en place par Donald Trump.

Star des cryptomonnaies, le bitcoin a atteint un nouveau record ce jeudi 14 août dans les premiers échanges asiatiques. Il a battu son précédent record du 14 juillet, à 123.205 dollars, dépassant pour la première fois le seuil des 124.000 dollars.

Porté par la hausse des actions américaines, l'intérêt des investisseurs institutionnels et une législation américaine favorable, le bitcoin a même brièvement dépassé les 124.500 dollars, avant de refluer.

Les actions américaines ont terminé en forte hausse mercredi à la Bourse de New York, l'indice S&P 500 atteignant un nouveau plus haut, tout comme le Nasdaq à forte coloration technologique, contribuant à la hausse de la cryptomonnaie.

Le rôle de Donald Trump

La nette progression du bitcoin date de plusieurs mois et est notamment encouragée par le climat législatif favorable mis en place par Donald Trump.

Selon Samer Hasn, analyste marché chez XS.com, le président américain a notamment «pris des mesures pour mettre fin aux restrictions qui empêchaient auparavant les banques de faire affaire avec des entreprises signalées pour des risques liés à leur réputation, une catégorie dans laquelle les entreprises de cryptomonnaie étaient souvent injustement placées».

Compte tenu de son implication croissante et de celle de sa famille dans ce secteur, Donald Trump pourrait aussi être enclin à accélérer l'intégration des cryptomonnaies dans le système financier national et à lever des restrictions supplémentaires.