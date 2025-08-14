L'Espagne demande l'aide de l'Union européenne pour combattre les incendies dans le pays

Depuis le début de l'été, le territoire espagnol est en proie à de nombreux incendies. Afin de renforcer ses sapeurs-pompiers très sollicités, le pays a décidé d'actionner le mécanisme d'aide européen pour obtenir l'envoi de deux précieux Canadair.

La solidarité européenne en action. En Espagne, la saison des feux de forêt est particulièrement intense cette année, notamment à cause d'une sécheresse importante sur l'ensemble du territoire et d'un épisode caniculaire sévère.

Les sapeurs-pompiers espagnols déploient d'importants moyens pour tenter de circonscrire les incendies ravageant les environs de Zamora. © Susana Vera / REUTERS

Les sapeurs-pompiers luttent toujours contre une quinzaine d'incendies majeurs, surtout dans le nord du pays, à Zamora, en Castille-et-Léon. Face à cette situation préoccupante, le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a indiqué, dans la soirée du mercredi 13 août, avoir fait appel au mécanisme d'aide au sein de l'Union européenne (UE).

La France envoie deux Canadair

Ce dernier, mis en place en 2001, permet aux pays participants, qu'ils soient membres de l'UE ou non, de coordonner leurs moyens face à une situation d'urgence exceptionnelle. La France y a, dès ce jeudi 14 août, répondu favorablement.

«Des ce matin, 2 Canadairs et un avion de coordination décolleront de la base de sécurité civile de Nimes pour se mettre à disposition des autorités espagnoles. La mission est prévue pour durer 2 jours», a annoncé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur X.

Touchée par de nombreux et violents feux de forêts, l’Espagne a fait appel à la solidarité européenne grâce au mécanisme de protection civile de l’Union.

La France a répondu favorablement à cette demande. Des ce matin, 2 Canadairs et un avion de coordination décolleront de la… pic.twitter.com/767YRmBH2F — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 14, 2025

Et le temps presse : si une baisse des températures et l'arrivée de quelques pluies sont attendues dans les prochains jours, les feux continuent de gagner du terrain et de faire des victimes.

Une troisième victime dans les incendies

«Aujourd'hui, nous déplorons un nouveau décès d'une personne faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies dans la province de León, plus précisément dans la région de Valdería», a écrit sur le réseau social X le préfet de Castille-et-León, Nicanor Sen Vélez ce mercredi.

Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León, concretamente en la comarca de la Valdería.



Mi más sentido pésame a la familia, a su entorno y compañeros en estos duros momentos. — Nicanor Sen Vélez (@NicanorSen) August 14, 2025

Il s'agit du troisième décès dans les incendies en quelques jours après l'annonce dans la matinée du mardi 12 août de la mort d'un homme des suites de ses graves brûlures sur tout le corps, dans un feu de forêt à Tres Cantos», à 25 kilomètres du centre de Madrid.

Le même jour, un volontaire de 35 ans mourrait lui en luttant contre un incendie dans la région de León. D'autres personnes ont été blessées dans cet incendie et se trouvent dans un état grave en raison de brûlures.

Depuis le début de l'année 2025, 199 brasiers ont réduit en cendre près de 100.000 hectares de végétation. C'est deux fois plus que l'an dernier, mais encore loin du terrible bilan de l'année 2022 qui avait vu environ 300.000 hectares de forêt partir en fumée.