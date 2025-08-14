Leur passeport jugé en trop mauvais état, ils ne peuvent pas partir en lune de miel

Un couple de jeunes mariés britanniques n'a pas été autorisé à embarquer pour leur vol de lune de miel à Chypre en raison d'une déchirure sur l'un des passeports.

Du rêve au cauchemar en quelques heures. La lune de miel de Joe Barnes et Beccy Bestwick-Barnes s'est achevée avant même de commencer lorsque le personnel de l'aéroport au Royaume-Uni a refusé leur embarquement vers Chypre en raison du passeport du mari, jugé trop abîmé.

En couple depuis cinq ans, ils devaient s'envoler pour quatre jours de vacances à Ayia Napa le mercredi 6 août, quatre jours seulement après leur mariage. Toutefois, à l'aéroport d'East Midlands, le personnel de la compagnie aérienne TUI a refusé d'enregistrer l'époux pour cause de passeport «trop endommagé».

«Nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement et la femme a dit qu'il y avait une légère déchirure sur la page sur passeport et qu'elle devais aller en parler à son responsable», a-t-il raconté au quotidien Sun. Pourtant, le cariste de 35 ans a assuré avoir utilisé ce même document trois semaines plus tôt pour son enterrement de vie de garçon à Magaluf (île de Majorque) avec la compagnie Jet2.

«Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi»

Selon les directives officielles britanniques, un passeport peut être considéré comme endommagé si une page est «déchirée, coupée ou manquante». Des taches, des trous ou un décollement de la couverture peuvent également être considérés comme des dommages.

Malgré leurs protestations, le personnel est resté inflexible. «Il n'y avait aucune compassion [...] Je n'arrivais pas à y croire», a-t-il confié.

Après deux heures à l'aéroport pour tenter de trouver une solution, le couple est finalement rentré chez eux, «dévasté» après avoir perdu leur lune de miel de 1.200 livres sterling (près de 1.400 euros), offerte par leurs proches.

«Je trouve pathétique qu'on m'ait refusé l'embarquement pour ce petit détail, s'emporte le client éconduit. Je pourrais comprendre s'il s'agissait d'une [déchirure] grossière concernant ma photo ou mes données personnelles, et qu'on ne puisse pas les lire […] Ma femme était complètement bouleversée. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi», a déploré le mari.

Une cagnotte en ligne

Une porte-parole de TUI a confirmé le refus d'embarquement en raison de son passeport «très endommagé», citant un gondolement probablement causé par l'eau, une légère déchirure sur la page contenant la photo ainsi que sur la couverture, cette dernière ayant été réparée avec du ruban adhésif.

«Nous suivons les directives du Bureau des passeports du Royaume-Uni, qui stipulent que les passeports endommagés, y compris ceux dont les pages sont déchirées, doivent être remplacés. Nous encourageons tous les voyageurs à vérifier leur passeport avant de voyager et à consulter les sites web officiels tels que Gov.uk pour obtenir des conseils», a-t-il ajouté.

Le personnel aurait recommandé au couple de contacter directement son assureur concernant l'indemnisation, ainsi que le bureau des passeports pour un remplacement.

Joe Barnes et Beccy Bestwick-Barnes ont indiqué qu'il était peu probable qu'ils reçoivent un remboursement par l'assurance mais espèrent reporter leur lune de miel après la rentrée scolaire de leurs deux enfants. Depuis, un ami a lancé une collecte de fonds qui a déjà permis de récolter plus de 800 livres sterling (environ 1.000 euros).