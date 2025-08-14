Soudan : au moins 40 morts dans le pays, frappé par la pire épidémie de choléra depuis des années

Au moins 40 personnes sont mortes en une semaine au Darfour, dans l'ouest du Soudan, pays actuellement frappé par la pire épidémie de choléra depuis des années.

Une situation inquiétante. Au Soudan, au moins 40 personnes sont décédées du choléra alors qu'une terrible épidémie frappe le pays depuis plusieurs années déjà. Pour l'instant, les décès sont localisés au Darfour, dans l'ouest du pays, actuellement en guerre.

Evoquant une hausse des cas «qui exacerbe les pires effets de la malnutrition», l'Union européenne a appelé ce jeudi toutes les parties au conflit à laisser entrer l'aide humanitaire internationale «de toute urgence».

MSF alerte sur la situation au Soudan

Le Soudan, troisième plus grand pays d'Afrique, est, depuis 2023, le territoire le plus durement frappé au monde par le choléra, avec plus de 2.400 décès enregistrés depuis un an dans 17 des 18 Etats du pays, selon l'Unicef.

Dans la seule région du Darfour, les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) ont soigné «plus de 2.300 patients et enregistré 40 décès la semaine dernière», a déclaré l'ONG. «En plus d'une guerre généralisée, les Soudanais font actuellement face à la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années», a souligné MSF, en référence à la guerre entre l'armée et les paramilitaires depuis plus de deux ans.

Cette maladie diarrhéique, transmise par l'eau et la nourriture contaminées, peut tuer en quelques heures sans traitement, a rappelé l'AFP. Mais si une simple réhydratation orale permet parfois de guérir, la guerre a mis à genoux le système de santé et bloqué l'accès aux convois humanitaires, laissant les civils sans moyens de se protéger, ni de se soigner.

«Cela ne peut pas durer», a estimé l'UE, dans un communiqué, également signé par le Japon, le Canada et le Royaume-Uni.