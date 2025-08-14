Un enfant plonge dans une piscine en Suisse et tue un homme de 67 ans qui se trouvait en dessous

En Suisse, dans la commune de La Chaux-de-Fonds, un homme de 67 ans est décédé ce mardi 12 août après qu'un jeune garçon lui est tombé dessus en plongeant dans le bassin de la piscine des Mélèzes.

Drame en Suisse. Ce mardi, à La Chaux-de-Fonds, près de Neuchâtel, un garçon a tué un nageur de 67 ans en lui sautant par-dessus à la piscine des Mélèzes. Une enquête a été ouverte.

Selon la police neuchâteloise et le journal Swiss Info, l’homme est décédé après que le jeune garçon lui a plongé dessus depuis un plongeoir haut de cinq mètres.

La piscine a rapidement été évacuée et les secours ont tenté d’intervenir, sans résultat. Gravement blessé, le nageur est décédé sur place.

Le jeune garçon n’a quant à lui pas été identifié. La piscine, fermée au public pendant l’intervention, a finalement rouvert ses portes le jour suivant.

Une enquête a également été ouverte par la police de Neuchâtel.