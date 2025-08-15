Ascension de l'Everest : voici comment le Népal veut lutter contre le fléau du surtourisme

Au Népal, le gouvernement a lancé un plan visant à diversifier son tourisme, orienté principalement autour du mont Everest. Pour ce faire, de nombreuses hautes montagnes seront ouvertes gratuitement, constituant des alternatives particulièrement intéressantes pour les alpinistes.

Le mont Everest pourrait avoir de la concurrence. Le gouvernement népalais souhaite en effet décongestionner la route très empruntée menant à son sommet. L'ouverture de certains sommets alentours, gratuitement, pourrait permettre de mieux répartir le tourisme extrême pour lequel le pays est réputé.

Le Népal a donc décidé d'ouvrir 97 sommets dans les régions de Karnali et Sudurpaschim, deux états de l'ouest du pays. Une offre destinée aux grimpeurs internationaux, gratuitement. «Il y a tellement de montagnes, au Népal», a déclaré simplement le directeur du département touristique du pays, Himal Gautam, à CNN.

Des ascensions gratuites plutôt que l'Everest à 11.800 euros ?

Cette proposition est d'autant plus alléchante pour les alpinistes que le prix du permis destiné aux personnes tentant de gravir l'Everest est lui passé de 9.400 euros à 11.800 euros, au 1er janvier 2025. En plus de ce coût, l'ascension nécessite la prise en charge d'une équipe de sherpas, guides et intendants ainsi que d'un ensemble de matériel, faisant grimper la note à près de 60.000 euros, en moyenne.

Mais cette nouvelle offre pourrait ne pas suffire à attirer les ascensionnistes vers d'autres horizons : «Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Népal a ouvert 462 montagnes aux expéditions commerciales. De toutes celles-ci, 102 sont encore vierges de toute ascension et attendent leur premier alpiniste», précise Himal Gautam.

Dans le pays asiatique, on compte neuf sommets de plus de 8.000 mètres, des montagnes mythiques appelées «eight thousanders». Les huit monts les plus hauts du monde sont situés au Népal, qui en fait une destination incontournable des amateurs d'ascensions extrêmes.

Surpopulation et manque de sécurité sont également repensés

Pour le gouvernement népalais, cette attractivité comprend plusieurs problèmes. A cause du surtourisme dont souffre le lieu naturel, celui-ci a perdu de son authenticité. Files d'attentes interminables à certains points sensibles du parcourt, déchets omniprésents dans les camps et même présence de cadavres humains visibles depuis le chemin le plus emprunté ont participé à nuire à la réputation du toit du monde.

The wait line to get to the top of Mt. Everest pic.twitter.com/UlrNbhWzOZ — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 28, 2024

Parmi les dépouilles que l'on peut observer, on peut notamment citer «Green Boots», surnom provenant des chaussures d'alpinisme vertes encore attachées aux pieds du défunt. Le corps non identifié sert depuis longtemps de repère aux alpinistes, entre le camp VI et les trois ressauts, l'un des derniers obstacles de l'ascension, à 8.460 mètres d'altitude. Un exemple qui souligne les problèmes de sécurité que rencontre le gouvernement népalais, avec un total de 323 morts depuis 1921. En 2019, onze personnes sont décédées en tentant cette aventure, montrant que la tendance n'est pas à la baisse.

Pour changer la donne, le gouvernement népalais a décidé de déposer un projet de loi stipulant que «tout alpiniste souhaitant poser le pied sur l’Everest doit d’abord avoir conquis un sommet de plus de 7.000 mètres», comme le rapporte le Kathmandu Post. Le Népal travaille donc, par tous les moyens, à faire baisser l'affluence de son sommet himalayen.