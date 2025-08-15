Aviation : le personnel navigant d'Air Canada se prépare à une grève majeure

La direction de la compagnie aérienne Air Canada a jusqu'à minuit, dans la nuit de ce vendredi à samedi, afin de trouver un accord avec son personnel navigant si elle veut éviter une grève qui risque de paralyser son activité en pleine saison touristique.

Le syndicat, qui représente 10.000 membres du personnel navigant d'Air Canada, avait déposé un préavis de grève de 72 heures mercredi dernier.

Ce vendredi, près de 300 vols ont déjà été annulés, a annoncé la compagnie sur ses réseaux sociaux, alors qu’elle assure des trajets à destination de 180 villes à travers le monde et transporte chaque jour environ 130.000 passagers, en temps normal.

À 12 h 00 le 15 août 2025, voici l'impact opérationnel en raison de la grève imminente du SCFP :



Vols annulés : 294

Clients touchés : 55,726



Pour plus d'informations sur vos options si vous devez voyager prochainement : https://t.co/d1FmV1udLIpic.twitter.com/AhRLk30gWF — Air Canada (@AirCanada) August 15, 2025

Au-delà d'une augmentation de salaire, le personnel navigant d’Air Canada a réclamé une rémunération pour les heures de travail au sol, y compris lors de l'embarquement, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.

Un sentiment d’injustice

«C'est une très bonne question à soulever», a affirmé Rafael Gomez professeur à l'université de Toronto, à l’AFP. Selon lui, le syndicat a mené une communication efficace autour de cette revendication et fait naître un sentiment d'injustice pour les employés.

Air Canada a détaillé une nouvelle offre jeudi, mais le syndicat l’a rejetée, la jugeant «en dessous de l'inflation (et) du prix du marché».

Pour Rafael Gomez, «la compagnie aérienne ne veut pas perdre des centaines de millions de dollars de revenus (...) Elle joue presque à qui cédera le premier avec le personnel navigant». «C'est le pic de la saison», a-t-il par ailleurs souligné.

Mark Nasr, le vice-président général et chef des opérations d'Air Canada, avait déclaré ce jeudi que sans accord, tous les vols seraient «suspendus d'ici à samedi matin».