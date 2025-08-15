«Cette région est au cœur de la sécurité de l'OTAN» : pourquoi l’Arctique revêt-il une importance géostratégique aussi cruciale ?

Ce vendredi soir, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en Alaska pour négocier une potentielle fin de guerre en Ukraine. Un autre sujet de discussion devrait animer les deux hommes, à savoir l'épineuse question de l’Arctique, cette région fondamentale sur un plan économique et stratégique.

Un carrefour géostratégique dont le rôle devrait s’accroitre au fil des années. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur l’Alaska, où une rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est prévue vendredi soir pour tenter de mettre un terme à la guerre en Ukraine, un autre sujet tout aussi important sur le plan géostratégique pourrait être évoquer : celui de la région Arctique.

Le premier point essentiel concerne les multiples ressources naturelles disséminées dans l’Arctique, pouvant potentiellement causer un conflit armé dans les années à venir entre les deux grandes puissances, sauf si un accord est trouvé sur ce point.

Le magazine politique britannique The Spectator rappelle que l’Arctique «recèle environ 13 % du pétrole mondial non découvert, environ 90 milliards de barils et 30 % du gaz naturel non découvert. La Russie en contrôle environ la moitié, les explorateurs évoquant 2.300 millions de tonnes de pétrole et de condensats, et 35.700 milliards de mètres cubes de gaz».

🇺🇦‼️🇺🇸 Trump may force Ukraine to accept Russia’s terms to seal multibillion-dollar economic deal with Kremlin to develop Arctic, — The Spectator



The region is home to about 13% of the world’s undiscovered oil reserves and 30% of natural gas, with nearly half of these resources… pic.twitter.com/jxD7i5ToCL — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) August 11, 2025

En position de force sur ce dossier, la Russie pourrait ainsi faire quelques concessions de ce côté et récupérer en contrepartie quelques territoires ukrainiens, d’autant plus que l’armée russe progresse à grande vitesse dans les terres d’Ukraine depuis plusieurs semaines.

Seuls 3,8 km séparent les Etats-Unis de la Russie

Autre argument pouvant laisser planer le doute d’un éventuel affrontement entre les Etats-Unis et la Russie dans cette région est la proximité géographique des deux pays. À son point le plus proche, l'Alaska se trouve à seulement 3,8 km de la Russie.

Dans la mer de Béring, l'île de la Petite Diomède (États-Unis) jouxte celle de la Grande Diomède (Russie). La ligne de changement de date se trouve justement entre ces deux îles. Cela signifie que l'île américaine, connue sous le nom de «Yesterday» («hier» en français), a 21 heures de retard sur sa voisine russe, surnommée Tomorrow («demain» en français).

Cette particularité géographique permet à Vladimir Poutine de pouvoir se targuer d’être en avance dans le sens du temps sur son rival américain.

La fonte de l’Arctique ouvre de nouvelles zones de navigation

L’Arctique est également l’une des régions du monde les plus exposées au réchauffement climatique qui touche notre planète. Selon le Centre national de données sur la neige et la glace, la banquise arctique a diminué d'environ 40 % depuis le début des observations par satellite en 1979.

Cela a pour effet direct d’ouvrir de nouvelles routes maritimes dans cette zone du globe encore largement sous-utilisée. La Russie a bien compris cet enjeu en investissant massivement en amont de cette fonte massive.

«Cette région est au cœur de la sécurité de l’OTAN. Il s'agit du flanc nord de l'OTAN… La présence militaire russe, en particulier, s'accroît depuis des années», averti le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy lors d'un récent voyage dans le Grand Nord.

«Cette zone revêt une importance stratégique majeure avec la fonte des calottes glaciaires. Elle ouvre potentiellement de nouvelles voies d'accès. Soudain, il est possible de naviguer dans des zones auparavant inaccessibles. Ma visite vise à dissuader la menace russe, tout comme elle vise à lutter contre la menace du changement climatique», ajoute ce dernier.

La Russie comme leader de la navigation dans l’Arctique

D’ici à la fin de l’année, la Russie prévoit d’exploiter une flotte de plus de 20 brise-glaces nucléaires et diesel-électriques, faisant ainsi de Moscou le leader mondial en matière de navigation dans l’Arctique selon The Independent. En face, les garde-côtes américains disposent seulement de trois brise-glaces et d'un autre en commande.

🚨⚡️ In Severodvinsk, Russia launches the reinforced ice-class naval transport Akademik Makeev (Project 20181)



a new symbol of Russian naval strength and Arctic dominance. 🇷🇺❄️ pic.twitter.com/envmUt2bVT — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 15, 2025

Cette flotte russe permet à Moscou de mener la recherche des vastes ressources minérales, y compris les combustibles fossiles, qui sont encore enfermées sous la glace. Les brise-glaces lui permettent de contrôler les routes maritimes et d’affirmer sa domination militaire sur la région émergente.

Un temps de traversée vers l’Europe et la Chine divisé par 2

La route maritime du Nord (NSR), qui longe la côte sibérienne de la Russie de Mourmansk au détroit de Béring, est au cœur de l'avancée stratégique du Kremlin dans l'Arctique.

Cette route était autrefois impraticable la majeure partie de l'année. Les données satellitaires et climatiques révèlent désormais que la saison de navigation le long de la NSR est passée de 60 jours par an à deux fois plus. L’ambition est même de la rendre accessible toute l’année dans les prochains mois.

La distance entre les pôles industriels asiatiques comme la Chine et l'Europe est réduite d'environ 40 %, ce qui permet d'économiser des millions de dollars en carburant et en temps de transit. Les trajets de Shanghai à Hambourg via la NSR prennent environ 15 jours, contre près de 30 jours via le canal de Suez.

La Russie tente de s’approprier cet atout économique majeur et projette même déjà de percevoir des droits de douane sur l'utilisation d'une voie maritime internationale passant par l’Arctique.

Un pétrole russe qui transite via les ports du Grand Nord

La Russie utilise aussi ses ports du Grand Nord pour transporter du pétrole brut, sanctionné par l’Union européenne et les Etats-Unis, dans sa «flotte fantôme». Cette manne financière permet notamment à Vladimir Poutine de pouvoir garder le cap économiquement pour financer la guerre en Ukraine.

Cette information est vérifiable grâce au travail du plus grand réseau d'observation par satellite au monde installé par la Norvège sur l'archipel du Svalbard. «C'est cette station terrestre satellite qui nous aide à voir le mouvement de la flotte fantôme de la Russie et qui nous aide finalement à contrecarrer la capacité de Poutine à financer sa guerre», précise David Lammy.