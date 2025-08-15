Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre en Ukraine : «Ce qui intéresse Donald Trump, c'est de renouer sur le plan économique, politique, voire militaire avec la Russie», juge cet ancien ambassadeur

«Ce qui intéresse Donald Trump, c'est de renouer sur le plan économique, politique, voire militaire avec la Russie», a décrypté l'ancien ambassadeur de France en Russie, Jean de Gliniasty, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, à propos de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska afin d'évoquer un potentiel cessez-le-feu. 

