Guerre en Ukraine : dès 8 ans, des enfants lituaniens pourront apprendre à construire et utiliser des drones

La Lituanie prend ses précautions face à son voisin russe. Mardi, le ministre de la Défense et celui de l’Éducation ont annoncé vouloir former 22.000 élèves à la fabrication et l'utilisation de drones.

Selon The Guardian, ce programme concernera les enfants, à partir de 8 ans. Les plus jeunes, en primaire, apprendront à construire et piloter des drones simples, «via des jeux et des expériences». Au collège, ils découvriront comment concevoir en 3D, confectionner des pièces et faire voler des drones avancés.

Une attention accrue de la Lituanie sur les drônes

Pour mettre à exécution cet apprentissage, le ministre de la Défense a expliqué que trois centres de formation seront ouverts dès le mois de septembre, et six de plus dans les trois prochaines années. «Nous estimons que 15.500 adultes et 7.000 enfants auront acquis les compétences nécessaires pour contrôler des drones d’ici 2028», a-t-il expliqué.

La formation sera menée par le syndicat des tireurs lituaniens en collaboration avec l'agence lituanienne d'éducation non formelle, qui formera les enfants des écoles primaires et secondaires.

Cette décision vient d'un accroissement de l'attention de la Lituanie sur la technologie des drones. Ces derniers étant largement utilisés au-dessus de ses frontières, notamment depuis juillet, lorsque deux drones russes présumés ont traversé la Biélorussie pour entrer sur le territoire lituanien.