Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion vendredi en Alaska, a annoncé le Kremlin.
"A 11H00 précises (19H00 GMT), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera" sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de M. Poutine pour l'Alaska.
Donald Trump a parlé vendredi par téléphone au dirigeant bélarusse, Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Vladimir Poutine, selon l'agence de presse officielle du Bélarus, avant un sommet très attendu entre les présidents américain et russe en Alaska.
"Loukachenko et Trump ont eu une conversation téléphonique", a indiqué l'agence Belta sur Telegram.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi «compter» sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine, à quelques heures d'un sommet capital en Alaska où le président américain doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine.
«Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.
I held a Staff meeting to discuss three key issues.
The front, particularly the Pokrovsk sector. We are countering the attempts of Russian forces to gain a foothold and increasing the pressure of our units on the occupier. We are succeeding. Units of the 79th and 82nd Air…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont progressé rapidement vers la ville garnison de Dobropillia.
«Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer cette zone et d'autres de la région de Donetsk», a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe portant sur la fin de la guerre. «L'armée russe continue de subir de lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska», a-t-il ajouté.
Donald Trump a vanté vendredi le «respect» mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine, en route vers l'Alaska où il va rencontrer son homologue russe lors d'un sommet centré sur la guerre en Ukraine.
«C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien», a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One.
Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska, où il doit rencontrer Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.
«GROS ENJEUX!», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, peu avant de monter à bord d'Air Force One pour un vol de sept heures environ à destination d'Anchorage.
Ce vendredi 15 août, à l’occasion de l’Assomption, le pape Léon XIV a lancé un nouvel appel à la paix dans le monde. Si le Pontife n’a pas cité de conflit en particulier, sa prise de parole survient alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer dans les prochaines heures en Alaska pour discuter de l’Ukraine.
«Aujourd’hui, malheureusement, nous nous sentons impuissants face à la propagation dans le monde d’une violence de plus en plus sourde et insensible à tout élan d’humanité», a-t-il affirmé dans ses appels prononcés à l’occasion de la prière mariale de l’Angélus.
Devant plusieurs milliers de personnes, réunies sur la place centrale de Castel Gandolfo, le pape Léon XIV a invité les fidèles à ne «pas cesser d’espérer». «Nous ne devons pas nous résigner à la prévalence de la logique du conflit et des armes», a-t-il insisté.
Un lieu hautement symbolique ou purement provocateur ? C'est en Alaska, loin des buildings et autres gratte-ciels émiratis, que Donald Trump tentera de mettre fin à la Guerre en Ukraine, ce vendredi 15 août, dans un paysage bucolique, feutré, sur ses terres américaines, davantage propice aux négociations pense-t-il.
La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de sa rencontre au sommet avec son homologue américain Donald Trump en Alaska.
"Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux", a déclaré Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.
Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«Nous ne faisons aucune prédiction», a-t-il déclaré à son arrivée à Anchorage, portant un sweat-shirt arborant ce qui paraît être l'inscription «URSS» en russe. «Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons», a-t-il ajouté.
Des drones ukrainiens ont touché dans la nuit de jeudi à vendredi une raffinerie de pétrole russe dans la région méridionale de Samara, ainsi que la ville de Koursk proche de la frontière, tuant une personne, à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara en Russie, (..) a été touchée», a affirmé l'Etat-major ukrainien sur Telegram.
La raffinerie, qui se trouve à plus de 800 km de la frontière ukrainienne, est présentée par Kiev comme la «plus importante du système Rosneft», une des principales entreprises russes d'extraction, de transformation et de distribution de pétrole.
«Elle produit une large gamme de carburants, y compris pour l'aviation», et «participe à l'approvisionnement des forces armées russes», a assuré l’État-major.
Mardi, les ministres lituaniens de la Défense et de l'Éducation ont rendu public leur souhait d'apprendre à 22.000 élèves à fabriquer et utiliser des drones. Dès le mois de septembre, des centres de formation vont ainsi ouvrir leurs portes.
Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.
Vladimir Poutine "a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu" en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz, qui attend du président russe "qu'il engage des négociations sans conditions" après sa rencontre avec Donald Trump vendredi en Alaska.
"L'objectif doit être (l'organisation d')un sommet auquel participe également le président (ukrainien) Zelensky", lors duquel "un cessez-le-feu doit être convenu", a déclaré dans un communiqué M. Merz, pour qui "le président Trump peut maintenant accomplir un pas significatif vers la paix".