Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«Nous ne faisons aucune prédiction», a-t-il déclaré à son arrivée à Anchorage, portant un sweat-shirt arborant ce qui paraît être l'inscription «URSS» en russe. «Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons», a-t-il ajouté.
Des drones ukrainiens ont touché dans la nuit de jeudi à vendredi une raffinerie de pétrole russe dans la région méridionale de Samara, ainsi que la ville de Koursk proche de la frontière, tuant une personne, à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara en Russie, (..) a été touchée», a affirmé l'Etat-major ukrainien sur Telegram.
La raffinerie, qui se trouve à plus de 800 km de la frontière ukrainienne, est présentée par Kiev comme la «plus importante du système Rosneft», une des principales entreprises russes d'extraction, de transformation et de distribution de pétrole.
«Elle produit une large gamme de carburants, y compris pour l'aviation», et «participe à l'approvisionnement des forces armées russes», a assuré l’État-major.
Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.
Vladimir Poutine "a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu" en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz, qui attend du président russe "qu'il engage des négociations sans conditions" après sa rencontre avec Donald Trump vendredi en Alaska.
"L'objectif doit être (l'organisation d')un sommet auquel participe également le président (ukrainien) Zelensky", lors duquel "un cessez-le-feu doit être convenu", a déclaré dans un communiqué M. Merz, pour qui "le président Trump peut maintenant accomplir un pas significatif vers la paix".