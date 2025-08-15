Des drones ukrainiens ont touché dans la nuit de jeudi à vendredi une raffinerie de pétrole russe dans la région méridionale de Samara, ainsi que la ville de Koursk proche de la frontière, tuant une personne, à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

«La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara en Russie, (..) a été touchée», a affirmé l'Etat-major ukrainien sur Telegram.

La raffinerie, qui se trouve à plus de 800 km de la frontière ukrainienne, est présentée par Kiev comme la «plus importante du système Rosneft», une des principales entreprises russes d'extraction, de transformation et de distribution de pétrole.

«Elle produit une large gamme de carburants, y compris pour l'aviation», et «participe à l'approvisionnement des forces armées russes», a assuré l’État-major.