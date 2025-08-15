Le sommet entre Donald Trump, Vladimir Poutine et leurs conseillers a commencé

Le sommet entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine a débuté vendredi sur une base militaire en Alaska peu après 11H26 locales (19H26 GMT).

Les deux dirigeants, accompagnés de leurs conseillers, étaient assis côte à côte devant une inscription sur fond bleu où l'on pouvait lire "Rechercher la paix". Ils n'ont fait aucune déclaration devant la presse.