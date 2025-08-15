Toute l’actu en direct 24h/24
Vladimir Poutine et Donald Trump prêts à débuter les négociations. [Kevin Lamarque/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le président américain Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, vont se faire face ce vendredi à Anchorage, en Alaska, dans l'enceinte de la base militaire d'Elmendorf-Richardson. Un sommet bilatéral qui commencera à 21h30 heure française et aura pour thème principal la résolution du conflit russo-ukrainien. Suivez notre direct.
Le sommet entre Donald Trump, Vladimir Poutine et leurs conseillers a commencé

Le sommet entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine a débuté vendredi sur une base militaire en Alaska peu après 11H26 locales (19H26 GMT). 

Les deux dirigeants, accompagnés de leurs conseillers, étaient assis côte à côte devant une inscription sur fond bleu où l'on pouvait lire "Rechercher la paix". Ils n'ont fait aucune déclaration devant la presse.

En images
La poignée de main entre les deux chefs d'Etat

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serré la main vendredi à leur descente d'avion sur la base militaire Elmendorf-Richardson, en Alaska, avant leur sommet centré sur le conflit en Ukraine. 

Sur le tarmac, le président russe a marché vers son homologue américain sur un tapis rouge et les deux dirigeants se sont serré la main, Vladimir Poutine glissant quelques mots à Donald Trump. Peu après, ils ont échangé une deuxième poignée de main devant un podium "Alaska 2025" avant de monter tous les deux dans la même voiture.  

En vidéo
Donald Trump est descendu de son avion pour accueillir Vladimir Poutine, qui est descendu à son tour
Vladimir Poutine a atterri en Alaska pour le sommet avec Trump

Le président russe Vladimir Poutine a atterri vendredi sur la base militaire américaine Elmendorf-Richardson, en Alaska, pour un sommet avec Donald Trump centré sur le conflit en Ukraine. 

Ce sommet est la première rencontre en personne entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis 2019.

Trump et Poutine se parleront avec des conseillers et non plus en tête-à-tête

Le président russe Vladimir Poutine sera accompagné de son chef de la diplomatie et de son conseiller diplomatique pour sa rencontre en Alaska vendredi avec Donald Trump, a déclaré le Kremlin à la chaîne CNN, cet entretien ayant été annoncé initialement comme un tête-à-tête. 

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué à la chaîne de télévision américaine que le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, et le conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, seraient présents.

Donald Trump est arrivé à Anchorage (Alaska)

Le président américain Donald Trump a atterri vendredi sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre. 

Ce sommet, aux confins des Etats-Unis, offre au dirigeant russe un retour fracassant sur la scène diplomatique, puisqu'il sera accueilli par Donald Trump en personne à sa descente d'avion.

L'Ukraine dit avoir repris des villages de l'est où Moscou avait réussi une percée

L'Ukraine a repris six villages d'un secteur stratégique de l'est dont des unités russes s'étaient emparés ces derniers jours, lors d'une avancée particulièrement rapide, a annoncé un corps de l'armée ukrainienne vendredi, Donald Trump et Vladimir Poutine devant se rencontrer en Alaska. 

Le 1er corps de la garde nationale Azov a déclaré que les troupes ukrainiennes étaient parvenues à "stopper l'avancée de l'ennemi" dans la zone de Pokrovsk, ville minière épicentre des combats, et que six villages avaient été repris.

Volodymyr Zelensky accuse la Russie de continuer à «tuer» en Ukraine avant le sommet Trump-Poutine en Alaska

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé vendredi que la Russie continuait à "tuer" en Ukraine avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, qui doivent évoquer la guerre déclenchée par l'invasion russe du pays en 2022. 

Dans son adresse quotidienne à la nation, M. Zelensky a assuré qu'en dépit de cette rencontre, il n'y avait "aucun signal" montrant que Moscou comptait arrêter son invasion. "Ils continuent aussi à tuer le jour des négociations" entre MM. Trump et Poutine, a-t-il souligné, jugeant que cela en disait long.

Les négociations pourraient durer «au moins 6 à 7 heures», selon le Kremlin

Le Kremlin a estimé vendredi que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, afin d'évoquer le conflit en Ukraine, pourrait durer au total "au moins 6 à 7 heures", en comptant leur réunion et une conférence de presse commune. 

"Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures", a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête à tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.

Donald Trump accueillera Vladimir Poutine à sa sortie d'avion en Alaska

Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion vendredi en Alaska, a annoncé le Kremlin. 

"A 11H00 précises (19H00 GMT), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera" sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de M. Poutine pour l'Alaska.

Donald Trump s'est entretenu avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko

Donald Trump a parlé vendredi par téléphone au dirigeant bélarusse, Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Vladimir Poutine, selon l'agence de presse officielle du Bélarus, avant un sommet très attendu entre les présidents américain et russe en Alaska. 

"Loukachenko et Trump ont eu une conversation téléphonique", a indiqué l'agence Belta sur Telegram.

L'Ukraine «compte» sur Donald Trump pour convaincre la Russie de mettre fin à la guerre

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi «compter» sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine, à quelques heures d'un sommet capital en Alaska où le président américain doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine.

«Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.

 

Moscou subit de «lourdes pertes» pour obtenir des gains territoriaux avant le sommet Trump-Poutine, dit Volodymyr Zelensky

Vendredi, Volodymyr Zelensky a annoncé sur Telegram l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine pour stopper les avancées russes, assurant que Moscou subissait de "lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska".

Volodymyr Zelensky annonce l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine pour stopper les avancées russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont progressé rapidement vers la ville garnison de Dobropillia.

«Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer cette zone et d'autres de la région de Donetsk», a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe portant sur la fin de la guerre. «L'armée russe continue de subir de lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska», a-t-il ajouté.

Donald Trump met en avant le «respect» mutuel entre lui et Vladimir Poutine

Donald Trump a vanté vendredi le «respect» mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine, en route vers l'Alaska où il va rencontrer son homologue russe lors d'un sommet centré sur la guerre en Ukraine.

«C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien», a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One. 

Donald Trump a décollé pour l'Alaska, où il va rencontrer Poutine

Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska, où il doit rencontrer Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.

«GROS ENJEUX!», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, peu avant de monter à bord d'Air Force One pour un vol de sept heures environ à destination d'Anchorage. 

Le pape Léon XIV lance un nouvel appel à la paix dans le monde

Ce vendredi 15 août, à l’occasion de l’Assomption, le pape Léon XIV a lancé un nouvel appel à la paix dans le monde. Si le Pontife n’a pas cité de conflit en particulier, sa prise de parole survient alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer dans les prochaines heures en Alaska pour discuter de l’Ukraine.

«Aujourd’hui, malheureusement, nous nous sentons impuissants face à la propagation dans le monde d’une violence de plus en plus sourde et insensible à tout élan d’humanité», a-t-il affirmé dans ses appels prononcés à l’occasion de la prière mariale de l’Angélus.

Devant plusieurs milliers de personnes, réunies sur la place centrale de Castel Gandolfo, le pape Léon XIV a invité les fidèles à ne «pas cesser d’espérer». «Nous ne devons pas nous résigner à la prévalence de la logique du conflit et des armes», a-t-il insisté.

Pourquoi l'Alaska a-t-il été choisi par Donald Trump pour sa rencontre avec Vladimir Poutine ?

Un lieu hautement symbolique ou purement provocateur ? C'est en Alaska, loin des buildings et autres gratte-ciels émiratis, que Donald Trump tentera de mettre fin à la Guerre en Ukraine, ce vendredi 15 août, dans un paysage bucolique, feutré, sur ses terres américaines, davantage propice aux négociations pense-t-il.

Retrouvez notre article ici.

Déclaration
La veuve d'Alexeï Navalny appelle Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés

La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de sa rencontre au sommet avec son homologue américain Donald Trump en Alaska. 

"Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux", a déclaré Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.

La Russie ne fait «aucune supposition» sur l'issue du sommet Trump-Poutine

Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

«Nous ne faisons aucune prédiction», a-t-il déclaré à son arrivée à Anchorage, portant un sweat-shirt arborant ce qui paraît être l'inscription «URSS» en russe. «Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons», a-t-il ajouté.

Attaque de drones ukrainiens contre une raffinerie de pétrole en Russie

Des drones ukrainiens ont touché dans la nuit de jeudi à vendredi une raffinerie de pétrole russe dans la région méridionale de Samara, ainsi que la ville de Koursk proche de la frontière, tuant une personne, à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

«La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara en Russie, (..) a été touchée», a affirmé l'Etat-major ukrainien sur Telegram.

La raffinerie, qui se trouve à plus de 800 km de la frontière ukrainienne, est présentée par Kiev comme la «plus importante du système Rosneft», une des principales entreprises russes d'extraction, de transformation et de distribution de pétrole.

«Elle produit une large gamme de carburants, y compris pour l'aviation», et «participe à l'approvisionnement des forces armées russes», a assuré l’État-major.

Dès 8 ans, des enfants lituaniens pourront apprendre à construire et utiliser des drones

Mardi, les ministres lituaniens de la Défense et de l'Éducation ont rendu public leur souhait d'apprendre à 22.000 élèves à fabriquer et utiliser des drones. Dès le mois de septembre, des centres de formation vont ainsi ouvrir leurs portes.

Retrouvez notre article ici

Sommet en Alaska : ce qu’il faut attendre de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine

Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Retrouvez notre article ici.

Déclaration
Vladimir Poutine a «aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu», estime Friedrich Merz

Vladimir Poutine "a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu" en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz, qui attend du président russe "qu'il engage des négociations sans conditions" après sa rencontre avec Donald Trump vendredi en Alaska. 

"L'objectif doit être (l'organisation d')un sommet auquel participe également le président (ukrainien) Zelensky", lors duquel "un cessez-le-feu doit être convenu", a déclaré dans un communiqué M. Merz, pour qui "le président Trump peut maintenant accomplir un pas significatif vers la paix".

