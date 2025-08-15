Volodymyr Zelensky accuse la Russie de continuer à «tuer» en Ukraine avant le sommet Trump-Poutine en Alaska

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé vendredi que la Russie continuait à "tuer" en Ukraine avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, qui doivent évoquer la guerre déclenchée par l'invasion russe du pays en 2022.

Dans son adresse quotidienne à la nation, M. Zelensky a assuré qu'en dépit de cette rencontre, il n'y avait "aucun signal" montrant que Moscou comptait arrêter son invasion. "Ils continuent aussi à tuer le jour des négociations" entre MM. Trump et Poutine, a-t-il souligné, jugeant que cela en disait long.