Guerre en Ukraine : « Vector AI », quel est ce nouveau drone basé sur l’IA que va utiliser l’armée ukrainienne ?

Le 10 août dernier en Ukraine, l’armée a testé pour la première fois le Vector AI, un drone allemand doté d’un capteur acoustique miniature et d’intelligence artificielle.

Une innovation importante. Pour la première fois, l’armée ukrainienne a utilisé le Vector AI, un drone conçu par l’entreprise allemande Quantum Systems et livré le 10 août. Doté d’un capteur acoustique miniature de 150 g, il pourrait identifier des tirs d’artillerie ennemis à une distance pouvant atteindre 15 km grâce à l’intelligence artificielle.

D’après Florian Seidel, PDG et cofondateur de Quantum Systems interrogé par le Parisien, l’appareil pourrait «déterminer la direction et la distance des tirs» avec une précision de 5 degrés à 5 km.

L'appareil possèderait une autonomie de quatre heures de vol, permettant de transmettre en temps réel des images haute résolution aux forces ukrainiennes. De plus, il pourrait faciliter la localisation des pièces d’artillerie adverses.

Le fabricant a déjà annoncé son prochain objectif : permettre au Vector AI de se diriger automatiquement vers la source d’un tir détecté.