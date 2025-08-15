Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Guerre en Ukraine : « Vector AI », quel est ce nouveau drone basé sur l’IA que va utiliser l’armée ukrainienne ?

Vector AI, un drone conçu par l’entreprise allemande Quantum Systems. [© @markito0171 / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le 10 août dernier en Ukraine, l’armée a testé pour la première fois le Vector AI, un drone allemand doté d’un capteur acoustique miniature et d’intelligence artificielle. 

Une innovation importante. Pour la première fois, l’armée ukrainienne a utilisé le Vector AI, un drone conçu par l’entreprise allemande Quantum Systems et livré le 10 août. Doté d’un capteur acoustique miniature de 150 g, il pourrait identifier des tirs d’artillerie ennemis à une distance pouvant atteindre 15 km grâce à l’intelligence artificielle.

D’après Florian Seidel, PDG et cofondateur de Quantum Systems interrogé par le Parisien, l’appareil pourrait «déterminer la direction et la distance des tirs» avec une précision de 5 degrés à 5 km. 

L'appareil possèderait une autonomie de quatre heures de vol, permettant de transmettre en temps réel des images haute résolution aux forces ukrainiennes. De plus, il pourrait faciliter la localisation des pièces d’artillerie adverses. 

Sur le même sujet Guerre en Ukraine : Donald Trump met en avant le «respect» mutuel entre lui et Vladimir Poutine Lire

Le fabricant a déjà annoncé son prochain objectif : permettre au Vector AI de se diriger automatiquement vers la source d’un tir détecté.

Guerre en UkraineArmementDroneintelligence artificielle

À suivre aussi

En directGuerre en Ukraine : Donald Trump met en avant le «respect» mutuel entre lui et Vladimir Poutine
Guerre en Ukraine : pourquoi l'Alaska a-t-il été choisi par Donald Trump pour sa rencontre avec Vladimir Poutine ?
Guerre en Ukraine : «Ce qui intéresse Donald Trump, c'est de renouer sur le plan économique, politique, voire militaire avec la Russie», juge cet ancien ambassadeur

Ailleurs sur le web

Dernières actualités