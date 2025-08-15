Vladimir Poutine espère que "l'entente" conclue avec Trump apportera "la paix en Ukraine"

Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi espérer que "l'entente" selon lui trouvée vendredi lors de pourparlers en Alaska avec son homologue américain Donald Trump pourra conduire à "la paix en Ukraine".

Assurant que la Russie est "sincèrement intéressée à mettre fin" au conflit qu'elle a lancé en février 2022, Vladimir Poutine a en revanche appelé Kiev et ses alliés européens à ne pas "créer d'obstacles" au processus de règlement engagé avec son homologue américain.

"Nous espérons que l'entente que nous avons conclue (...) ouvrira la voie à la paix en Ukraine", a déclaré M. Poutine au côté de M. Trump lors d'une conférence de presse commune, sans en préciser la teneur.

Selon lui, son entretien avec Donald Trump, sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, s'est déroulé "dans une atmosphère constructive et de respect mutuel". Il a qualifié ces échanges de "très approfondis et utiles".

M. Poutine a dit avoir constaté la volonté du président américain "de contribuer à la résolution du conflit ukrainien, son désir d'en comprendre l'essence et d'en saisir les origines".

"Pour que le règlement ukrainien soit durable et à long terme, toutes les causes profondes de la crise (...) doivent être éliminées", a poursuivi le président russe.

La Russie considère la volonté de l'Ukraine d'intégrer l'Otan, et plus globalement l'élargissement de l'alliance militaire occidentale à ses frontières, comme une menace existentielle.

"Les préoccupations légitimes de la Russie doivent être prises en compte et un équilibre équitable doit être rétabli dans le domaine de la sécurité en Europe et dans le monde en général", a plaidé M. Poutine.

A la fin de leur conférence de presse commune, Vladimir Poutine a invité son homologue américain à se rencontrer "la prochaine fois à Moscou".

"C'est intéressant (...). J'imagine que cela pourrait arriver", lui a répondu Donald Trump.