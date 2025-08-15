Toute l’actu en direct 24h/24
De nombreux défenseurs de l'Ukraine sont déjà sur place avant une rencontre historique. [REUTERS]
Le président américain Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, vont se faire face ce vendredi à Anchorage, en Alaska, dans l'enceinte de la base militaire d'Elmendorf-Richardson. Un sommet bilatéral qui commencera à 21h30 heure française et aura pour thème principal la résolution du conflit russo-ukrainien. Suivez notre direct.
Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Vladimir Poutine a «aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu», estime Friedrich Merz

Vladimir Poutine "a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu" en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz, qui attend du président russe "qu'il engage des négociations sans conditions" après sa rencontre avec Donald Trump vendredi en Alaska. 

"L'objectif doit être (l'organisation d')un sommet auquel participe également le président (ukrainien) Zelensky", lors duquel "un cessez-le-feu doit être convenu", a déclaré dans un communiqué M. Merz, pour qui "le président Trump peut maintenant accomplir un pas significatif vers la paix".

