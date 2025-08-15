Sommet en Alaska : ce qu’il faut attendre de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine

Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Retrouvez notre article ici.