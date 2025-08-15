Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.
Retrouvez notre article ici.
Vladimir Poutine "a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu" en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz, qui attend du président russe "qu'il engage des négociations sans conditions" après sa rencontre avec Donald Trump vendredi en Alaska.
"L'objectif doit être (l'organisation d')un sommet auquel participe également le président (ukrainien) Zelensky", lors duquel "un cessez-le-feu doit être convenu", a déclaré dans un communiqué M. Merz, pour qui "le président Trump peut maintenant accomplir un pas significatif vers la paix".