Le président américain Donald Trump a atterri vendredi sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.

Ce sommet, aux confins des Etats-Unis, offre au dirigeant russe un retour fracassant sur la scène diplomatique, puisqu'il sera accueilli par Donald Trump en personne à sa descente d'avion.