Inondations, glissements de terrain, torrents de boue… près de 160 morts en 24 heures au Pakistan (vidéos)

Les pluies torrentielles, qui ont entrainé ces derniers jours des inondations, des glissements de terrain et des torrents de boue, ont couté la vie à 160 personnes en 24 heures au Pakistan et à 60 personnes dans un village himalayen du Cachemire indien, où 80 personnes sont toujours portées disparues.

Une mousson estivale particulièrement meurtrière dans ces deux pays. Des pluies torrentielles ont tué 160 personnes en 24 heures dans le nord du Pakistan, selon un rapport établi ce vendredi par les autorités locales. Ce bilan porte à plus de 400 le nombre de morts, où près de la moitié sont des enfants, depuis le début de la mousson fin juin.

Les victimes ont été «tuées dans l'effondrement de leur maison» ou «lorsque leurs véhicules ont été pris dans des glissements de terrain», a indiqué une porte-parole de l'Autorité de gestion des catastrophes à l'AFP.

Les pluies torrentielles qualifiées d'«inhabituelles»

La majorité des décès ont été recensés dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, à la frontalière de l'Afghanistan. Là, «dans le district de Bajaur, une averse torrentielle a emporté plusieurs maisons, piégeant plus de 20 personnes sous les décombres», a détaillé cette même source. Seize corps ont jusqu'ici été retrouvés, selon les autorités locales.

11 die as rains, floods wreak havoc in KP, GB, Punjab

Heavy rains and flash floods have wreaked havoc in many cities of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan and Punjab, claiming lives of 11 people in rain-related incidents.https://t.co/cOvl8jJbjppic.twitter.com/lTWsamwjED — 24 News HD (@24NewsHD) August 15, 2025

«Dans le district de Lower Dir, l'effondrement de toits a fait cinq morts (...) tandis qu'à Mansehra, un véhicule a plongé dans une gorge, tuant deux personnes», a confirmé cette même source. Elle a ajouté que sept autres personnes ont trouvé la mort au Cachemire dans ces inondations.

Les pluies torrentielles qui frappent le Pakistan depuis le début d'une mousson estivale qualifiées d'«inhabituelles» par les autorités ont fait plus de 400 morts, pour près de moitié des enfants.

Huge Mudslide Kills Seven in Pakistan Occupied Kashmir (POK) While Repairing Flood Damage pic.twitter.com/VuKjVwxbK0 — RT_India (@RT_India_news) August 13, 2025

En juillet, le Pendjab, où vivent près de la moitié des 255 millions de Pakistanais, a enregistré des précipitations 73% supérieures à celles de l'année précédente. Durant ce seul mois, la province a recensé plus de morts que sur la totalité de la mousson précédente. Les autorités ont prévenu que les pluies vont encore s'intensifier d'ici la fin de la mousson d'été, mi-septembre.

60 victimes recensées dans un village himalayen

Ce jeudi, les inondations et les torrents de boue ont fait 60 victimes et 80 disparus dans un village himalayen du Cachemire indien, selon Mohammad Irshad, un responsable des services d'urgence, qui a précisé que la recherche des disparus s'était intensifiée.

AVISO 🌊

Está ocurriendo en India 🇮🇳



Lluvias torrenciales han originado terribles inundaciones en Ganvi, Rampur, Distrito de Shimla, que han arrasado dos puentes y han afectado hogares y comercios, causando caos.#Floods#flooding

Vía @DDNewsHimachalpic.twitter.com/He991SKlel — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 13, 2025

Des torrents d'eau et de boue, provoqués par de fortes pluies, ont dévasté jeudi le village de Chisoti, dans le district de Kishtwar, à environ 200 km de la Srinagar, la capitale du Cachemire sous administration indienne.

In a tragic update from Chisoti Village, Kishtwar (J&K), 35 bodies have been recovered following yesterday’s devastating flash flood. The disaster struck the area, which serves as the starting point of the Machail Mata Yatra, causing massive loss of life and damage.



#TYPNewspic.twitter.com/LyADfQdoPV — Jammu Kashmir News Network 🇮🇳 (@TheYouthPlus) August 14, 2025

Il s'agit de la deuxième catastrophe majeure causée par des inondations meurtrières en Inde en août. De gros engins ont été envoyés pendant la nuit pour creuser dans les décombres et des militaires ont été mobilisés, en renfort des secouristes présents.

Le village de Chisoti est situé sur la route d'un pèlerinage hindou menant au sanctuaire de Machail Mata. Une grande cuisine de fortune, où plus d'une centaine de pèlerins se trouvaient lorsque l'inondation a eu lieu, a été complètement emportée, ont indiqué les autorités. Environ 50 personnes gravement blessées ont été transportées à l'hôpital.

Le 5 août, des inondations ont balayé la ville himalayenne de Dharali, dans l'État indien de l'Uttarakhand, et l'ont recouverte de boue. Le bilan de cette catastrophe s'élève probablement à plus de 70 morts, mais il n'a pas encore été confirmé.