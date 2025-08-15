«Licenciement abusif» : une ex-hôtesse de l’air qui avait peur de l’avion fait condamner son employeur

Une ancienne hôtesse de l'air, licenciée après avoir développé des troubles anxieux qui l'empêchait de monter dans un avion, a remporté son procès contre son ex-employeur, British Aiways. Le tribunal a reconnu de nombreux dysfonctionnements au sein de la compagnie.

Une carrière stoppée en plein vol. Début 2020, Jennifer Clifford, une hôtesse de l'air chevronnée qui était entrée dans la prestigieuse compagnie britannique British Airways en 1983, avait atteint le grade de chef de cabine.

Mais quelques mois plus tard, la pandémie de Covid-19 avait complètement paralysé le secteur aérien. Obligée de prendre des congés sans solde en avril, elle a reçu une lettre de licenciement en août 2020 avant d'être rétrogradée au poste d'hôtesse de l'air, sans raison apparente.

Des troubles minimisés par son responsable

Confrontée à une situation difficile, Jennifer Clifford a alors souffert d'une dépression et a développé des troubles d'anxiété importants. À tel point qu'à son retour sur son lieu de travail en septembre 2021, elle ne se sentait plus capable de monter dans un avion.

Temporairement affectée à un poste au sol pendant un an, la compagnie lui a finalement signalé qu'elle serait licenciée si elle n'était pas apte à travailler de nouveau en altitude, après qu'un de ses responsables a minimisé ses troubles. «Si vous n'aimez pas travailler ici, partez», lui a-t-il répété.

Après avoir définitivement quitté British Airways en décembre 2022, Jennifer Clifford a décidé de contester son licenciement en justice. Et le tribunal de Reading, en charge de l'affaire, vient de rendre sa décision.

Un licenciement considéré comme étant abusif

«L'intéressée avait connu une longue période d'absence du travail, en partie à cause de facteurs dont elle n'était pas responsable», a avancé la juge dans sa décision.

«Un employeur raisonnable lui aurait accordé un retour progressif plus long et plus adapté et aurait, conformément à sa politique, envisagé un redéploiement vers un poste sur le terrain avant de décider de la licencier», a-t-elle expliqué.

Surtout, son responsable lui «a maladroitement dit qu'elle souffrait d'un léger malaise, insinuant qu'il minimisait son état. Cela a été perçu comme une tentative de minimiser ses sentiments».

Par conséquent, le tribunal a reconnu que le licenciement subi par Jennifer Clifford était abusif, lui donnant le droit d'obtenir des indemnités, dont le montant sera fixé lors d'une nouvelle audience.