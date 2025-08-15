Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pérou : des centaines de maisons endommagées et au moins trois blessés dans une impressionnante attaque à la dynamite

Depuis plus d’un an, Trujillo est devenue un épicentre des opérations des organisations criminelles. [@MininterPeru]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Les autorités péruviennes ont annoncé ce vendredi qu’au moins trois personnes ont été blessées et une centaine de maisons endommagées dans une attaque à la dynamite perpétrée jeudi soir contre un local commercial de Trujillo, dans le nord du pays. 

Une explosion impressionnante. Jeudi, une centaine de maisons ont été endommagées dans une attaque à la dynamite survenue dans le nord du Pérou. Trois personnes ont également été blessées. 

Selon les premiers éléments de l'enquête, l’«attaque (...) résulterait d'un conflit entre organisations criminelles», a indiqué le ministre de l'Intérieur Carlos Malaver, cité par le ministère sur X. 

L’explosion s'est produite dans un quartier résidentiel et commercial de cette ville, située à 560 km au nord de Lima

Une ville ciblée par les organisations criminelles

Les assaillants auraient utilisé une quinzaine de cartouches de dynamite contre un immeuble de trois étages, pratiquement détruit par l'explosion, selon la police locale. 

L'onde de choc provoquée par l’explosion a endommagé des habitations dans un rayon d'une centaine de mètres, brisant notamment des vitres et touchant des véhicules. 

De son côté, le préfet de la région de La Libertad, Carlos Rodriguez, a confirmé à la presse qu'une centaine de maisons avaient été touchées. 

Sur le même sujet Pérou : au moins 13 morts dans deux accidents d'autocar Lire

Quant au Centre régional des opérations d'urgence de Trujillo, ce dernier a indiqué que trois personnes avaient été blessées et prises en charge. 

Depuis plus d’un an, la ville est devenue un épicentre des opérations des organisations criminelles.

PérouAttaqueExplosionViolence

À suivre aussi

Pérou : au moins 13 morts dans deux accidents d'autocar
«Jamais nous n'avions trouvé de dessins de ce type» : une incroyable fresque vieille de plus de 3.000 ans mise au jour au Pérou
Pérou : au moins 18 morts dans un accident de bus dans les montagnes de la cordillère des Andes

Ailleurs sur le web

Dernières actualités