Pollution plastique : «Pas de consensus» sur le nouveau texte de compromis proposé aux représentants des gouvernements de 185 pays

Dans la nuit du jeudi 14 août à ce vendredi 15 août, un nouveau texte de compromis a été proposé aux représentants des gouvernements de 185 pays. Ces derniers tentaient, avec difficulté, de produire un traité international contre la pollution plastique à Genève. Mais les représentants de plusieurs nations affirment ne pas avoir réussi à se mettre d'accord.

Mais ce vendredi, les délégués de l'Inde et de l'Uruguay ont indiqué que les 185 pays n'ont pas réussi «à trouver un consensus». «Nous n'aurons pas de traité sur la pollution plastique ici à Genève», a également résumé le représentant de la Norvège, au cours d'une séance plénière au lever du jour vendredi.

Ce texte, qui comportait encore plus d'une centaine de points à clarifier, constituait une «base acceptable de négociation», selon deux sources gouvernementales distinctes interrogées par l'AFP. Mais plusieurs ONG environnementales avaient critiqué un texte toujours «insuffisant» pour «protéger la santé humaine et l'environnement».

Le nouveau texte, composé de 31 articles, avait été mis en ligne sur le site onusien des négociations par le diplomate qui préside les débats, Luis Vayas Valdivieso, après d'intenses négociations de dernière minute en coulisses tout au long de la journée de jeudi, et le rejet massif de la précédente mouture du texte par les États.

Le texte proposé était encore bien loin d'être un traité. Toutes les expressions entre parenthèses devaient encore être supprimées, puis il devait être soumis en plénière des négociateurs.

Sur le fonds, le texte «est loin d'être ce dont nous avons besoin pour mettre un terme à la pollution plastique» mais il «peut constituer un tremplin pour y parvenir, si nous l'aiguisons lors d'une prochaine session» de négociation, avait déclaré à l'AFP Juan Carlos Monterrey Gomez, chef de la délégation du Panama, l'une des voix les plus favorables à un traité dit «ambitieux» pour protéger l'environnement et la santé humaine des dégâts du plastique.

