Portugal : le président de la République annonce la mort d’une première victime dans les incendies qui ravagent le pays

Marcelo Rebelo de Sousa, le président de la République du Portugal, a annoncé ce vendredi que les incendies qui ravagent le pays ont fait une première victime. Il s’agit de l’ancien maire de la ville de Guarda, à l’est du territoire.

Une première victime. Depuis plusieurs jours, le Portugal est en proie à de nombreux incendies, dont l’un a causé la mort de l’ancien maire de la municipalité de Guarda.

«Le Président de la République a présenté, en début d'après-midi, ses condoléances sincères au Président de la Municipalité de Guarda, pour le décès de l'ancien maire Carlos Dâmaso, victime d'un incendie qu'il combattait dans sa commune, demandant qu'elles soient transmises à sa famille», peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de la présidence.

Marcelo Rebelo de Sousa a également indiqué qu’il interrompait ses vacances et revenait suivre la «situation grave des incendies ruraux».

Le chef d’Etat a par ailleurs participé à une réunion à l'Autorité Nationale d'Urgence et de Protection Civile, poursuit le communiqué, alors que le Portugal est victime d'une vague d'incendies qui a commencé il y a plus de trois semaines.

Portugal acionou o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Solicitou o envio de quatro aviões Canadair para permanecerem em território nacional até dia 18 de agosto. pic.twitter.com/yaKbgCoT7t — República Portuguesa (@govpt) August 15, 2025

Plusieurs milliers de pompiers sont à pied d'oeuvre depuis des jours pour combattre les divers foyers dans le pays. Le gouvernement a annoncé ce vendredi avoir activé, à l'instar de sa voisine l'Espagne, «le Mécanisme de Protection Civile de l'Union Européenne» et demandé «l'envoi de quatre avions Canadair pour rester sur le territoire national jusqu'au 18 août», a également indiqué la présidence de la République sur X.

Une année 2024 marquée par un lourd bilan

Après les incendies meurtriers de 2017, qui ont fait plus d'une centaine de morts (119), le Portugal a multiplié par dix l'investissement dans la prévention et doublé son budget de lutte contre les feux de forêt.

Le pays ibérique était ainsi parvenu à diminuer la surface brûlée chaque année en moyenne sur la période 2018-2023 à 54.500 hectares, ce qui équivaut à un tiers de ce qu'elle était sur la période 2001-2017, selon l'agence gouvernementale pour la gestion des feux de forêt (Agif).

Néanmoins, les incendies qui ont ravagé le pays pendant trois jours en septembre 2024 ont, à eux seuls, inversé cette tendance à la baisse, avec une surface brûlée annuelle de 138.000 hectares, soit quatre fois plus importante qu'en 2023.

Ainsi, l’année 2024 a été marquée par la mort de 12 personnes, neuf pompiers et trois civils, soit le plus lourd bilan depuis l'année noire de 2017.