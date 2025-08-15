Toute l’actu en direct 24h/24
Suède : deux blessés dans une fusillade près d'une mosquée à Örebro

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. [BACKSTROM / TT News Agency / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Deux personnes ont été blessées lors d'une fusillade en Suède ce vendredi, près d'une mosquée de la ville d'Örebro, non loin de Stockholm. Une enquête a été ouverte. 

Une fusillade a éclaté ce vendredi 15 août dans la commune d'Örebro, sixième ville de Suède, située a environ 200 kilomètres de la capitale Stockholm. Selon le média local Aftonbladet, les coups de feu ont été entendus aux alentours de 13h45 non loin d’une mosquée du quartier de Vivalla, au nord-ouest de la ville. La police, les services de secours et une ambulance ont été dépêchés sur place. 

Selon les premiers éléments de l'enquête, la police affirme à ce stade que la fusillade est probablement un «incident isolé», qui pourrait avoir un lien avec un règlement de comptes entre gangs rivaux, et qui ne viserait pas directement la mosquée. Le public est néanmoins prié de ne pas se rendre sur les lieux.

«La police a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre. Deux personnes ont été blessées à la suite de cette fusillade», a indiqué la police dans un communiqué. «Nous recherchons actuellement activement le ou les auteurs», a déclaré Anders Dahlman, porte-parole de la police. «Nous interrogeons des témoins et l'enquête technique est en cours», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Football : ce que l'on sait de la fusillade causée par le transfert record de Viktor Gyökeres à Arsenal

En février, Örebro a connu la pire fusillade de l'histoire en Suède: un homme de 35 ans est entré dans un centre de formation pour adultes et a abattu 10 personnes avant de retourner son arme contre lui.

SuèdeFusilladeMosquée

