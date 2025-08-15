«Un véritable prodige» : une fillette de 10 ans bat un grand maître des échecs âgé de 60 ans, une première

Au Royaume-Uni, à Liverpool, une petite fille de 10 ans a marqué le monde des échecs en battant un grand maître de 50 ans son aîné. Une première pour une joueuse aussi jeune.

Bodhana Sivanandan, originaire du nord-ouest de Londres, a affronté Pete Wells, grand maître d’échec de 60 ans, lors du dernier tour des championnats d'échecs britanniques.

British sensation Bodhana Sivanandan has made history by becoming the youngest female chess player ever to beat a grandmaster!



The 10-year-old, from Harrow, pulled off the win on Sunday against 60-year-old Grandmaster Peter Wells in the last round of the 2025 British… pic.twitter.com/bAMqeyFZHm — International Chess Federation (@FIDE_chess) August 11, 2025

En le battant, elle est devenue, à l’âge de 10 ans, 5 mois et 3 jours précisément, la plus jeune joueuse d’échec à battre un grand maître.

Bodhana Sivanandan a ainsi battu le record précédemment établi par l'Américaine Carissa Yip, qui avait quant à elle 10 ans, 11 mois et 20 jours lorsqu'elle a battu un grand maître en 2019.

Un nouveau statut

Grâce à cette victoire, Bodhana Sivanandan a obtenu le statut de maître international féminin, un niveau en dessous du titre de grand maître féminin.

Interrogée par la BBC, Bodhana Sivanandan a expliqué qu'elle avait commencé les échecs pendant la pandémie de Covid-19, alors qu'elle n’avait que 5 ans, lorsqu’un ami de son père lui a offert des jouets et des livres : «Dans l’un des sacs, j’ai vu un échiquier et j’étais intéressée par les pièces».

«Je voulais utiliser les pièces comme des jouets mais mon père m'a dit que je pouvais jouer en suivant les règles, et c'est ainsi que j'ai commencé», a-t-elle ajouté.

De son côté, son père avait déclaré, également auprès de la BBC, que «personne du tout» dans leur famille n’avait auparavant autant excellé aux échecs.