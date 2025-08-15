Washington : la ville va poursuivre l'administration Trump après le déploiement de la garde nationale

Le procureur de la capitale américaine a déposé une plainte, ce vendredi, contre la décision de Donald Trump d'avoir placé le maintien de l'ordre dans la ville sous contrôle fédéral et d'y déployer la garde nationale.

Le conflit entre Donald Trump et la capitale des États-Unis devant la justice. Lundi 11 août, le président américain avait annoncé placer le maintien de l'ordre dans Washington sous le contrôle de son administration et le déploiement de militaires de la garde nationale.

Des décisions controversées, justifiées par le dirigeant républicain par la prétendue hausse de la criminalité dans la ville, une allégation qui irait à l'encontre des statistiques officielles.

Un affront aux habitants, selon le procureur de Washington

Le soir même, des responsables démocrates avaient affirmé que les actes de Donald Trump étaient entachés d'illégalité. Et Brian Schwalb, le procureur de Washington, se dit du même avis.

Ce vendredi, il a déposé une plainte en justice, arguant que la loi régissant la capitale «n'autorise pas cette usurpation de l'autorité de la ville sur son propre gouvernement».

We are suing to block the federal government takeover of DC police.



By illegally declaring a takeover of MPD, the Administration is abusing its temporary, limited authority under the law.



This is the gravest threat to Home Rule DC has ever faced, and we are fighting to stop it. — AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) August 15, 2025

«Les mesures prises par l'administration Trump sont manifestement illégales», a-t-il ensuite déclaré sur le réseau social X. «C'est un affront à la dignité et l'indépendance des 700.000 Américains» habitant à Washington, a-t-il ajouté.

Au total, 800 gardes nationaux, dédiés à «fournir une présence visible dans d'importants endroits fréquentés par le public, à titre de dissuasion» ont été déployés, a déclaré jeudi le ministère américain de la Défense.