Washington : la ville va poursuivre l'administration Trump après le déploiement de la garde nationale

Depuis le lundi 11 août, les militaires de la Garde nationale sont déployées dans les rues de Washington sur ordre de Donald Trump. [Jonathan Ernst / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le

Le procureur de la capitale américaine a déposé une plainte, ce vendredi, contre la décision de Donald Trump d'avoir placé le maintien de l'ordre dans la ville sous contrôle fédéral et d'y déployer la garde nationale.

Le conflit entre Donald Trump et la capitale des États-Unis devant la justice. Lundi 11 août, le président américain avait annoncé placer le maintien de l'ordre dans Washington sous le contrôle de son administration et le déploiement de militaires de la garde nationale.

Des décisions controversées, justifiées par le dirigeant républicain par la prétendue hausse de la criminalité dans la ville, une allégation qui irait à l'encontre des statistiques officielles.

Un affront aux habitants, selon le procureur de Washington

Le soir même, des responsables démocrates avaient affirmé que les actes de Donald Trump étaient entachés d'illégalité. Et Brian Schwalb, le procureur de Washington, se dit du même avis.

Ce vendredi, il a déposé une plainte en justice, arguant que la loi régissant la capitale «n'autorise pas cette usurpation de l'autorité de la ville sur son propre gouvernement».

«Les mesures prises par l'administration Trump sont manifestement illégales», a-t-il ensuite déclaré sur le réseau social X. «C'est un affront à la dignité et l'indépendance des 700.000 Américains» habitant à Washington, a-t-il ajouté.

Sur le même sujet États-Unis : Donald Trump exhorte les sans-abri de partir «loin» de Washington Lire

Au total, 800 gardes nationaux, dédiés à «fournir une présence visible dans d'importants endroits fréquentés par le public, à titre de dissuasion» ont été déployés, a déclaré jeudi le ministère américain de la Défense.

WashingtonEtats-UnismilitairesDonald Trump

