500 robots issus de 16 pays s'affrontent lors de «jeux olympiques» humanoïdes à Pékin (vidéos)

Les premiers Jeux mondiaux des robots humanoïdes se sont ouverts ce vendredi à Pékin. Après avoir organisé le premier semi-marathon avec des robots en avril, la Chine repousse une nouvelle fois les limites du secteur.

À peine a-t-on eu le temps de fêter les un an d'une parenthèse enchantée à Paris que le coup d'envoi de nouvelles olympiades est donné. Mais sur les terrains, aucun athlète à l'horizon. Ni Léon Marchand ou encore Teddy Riner ne figurent dans la liste des potentiels médaillés. Et pourtant, depuis ce vendredi, plusieurs silhouettes foulent les terrains et les différentes enceintes sportives : seule différence et non des moindres, ce ne sont pas des humains, mais des robots.

Pas moins de 16 pays concourent pour tenter de glaner un maximum de médailles lors des tous premiers World Humanoid Robot Games (Jeux mondiaux de robotique humanoïde), une compétition qui se déroule à Pékin (Chine) jusqu’à ce dimanche 17 août. Sprinter, danser, jouer au foot… Mais sans muscles, sans souffle, sans cœur. Juste des câbles, des capteurs et des lignes de code. Voilà le défi plus qu'osé que s'est lancé le pays du Soleil levant. Mais qui d'autre que la Chine, précurseure en la matière, pour accueillir ces premiers JO de l'ère robotique.

🤖 China kicked off a three-day long World Humanoid Robot Games, hoping to showcase its advancement in artificial intelligence and robotics with 280 teams from 16 countries pic.twitter.com/4sCmbuTlwj — Reuters (@Reuters) August 15, 2025

Près de 280 équipes, chacune représentant une entreprise ou une université, ont convergé vers l'anneau national de patinage de vitesse de Pékin pour une cérémonie d'ouverture, grandeur nature. Au milieu de robots danseurs, les délégations - dont beaucoup sont originaires de Chine, des États-Unis, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal ou encore du Brésil (aucune équipe française) - ont paradé pour dévoiler leurs humanoïdes.

Des épreuves sportives, mais pas que

Pour cette première édition, 26 disciplines variées sont au programme. Les robots s'affrontent sur différentes épreuves d’athlétisme (100m, 400m, 1500m, relais 4x100m, 100m avec obstacle, saut en longueur et saut en hauteur), de boxe et de gymnastique, ainsi que d’autres démonstrations plus artistiques comme de la street dance, des chorégraphies en groupe ou des arts martiaux.

The 2025 World Humanoid Robot Games (#WHRG) debuted the world first 5v5 humanoid robot soccer match at "Ice Ribbon" on August 15. Ten full-sized humanoid robots competed on the same field without human intervention. #Roboticspic.twitter.com/nvZ3n1pw9J — Global Times (@globaltimesnews) August 15, 2025

Toutefois, les épreuves ne se limiteront pas au 100 mètres ou autres disciplines bien connues des Jeux Olympiques. Les organisateurs ont prévu une catégorie «scénarios réels», où les robots devront exécuter des tâches du quotidien comme le tri de médicaments dans une pharmacie ou encore le déplacement d'objets dans un entrepôt.

«Je pense que d’ici à dix ans environ, les robots seront essentiellement au même niveau que les humains», a déclaré tout sourire Chen Ruiyuan, un spectateur de 18 ans, à l’AFP. Un enthousiasme quelque peu glaçant mais loin d'être incongru pour ces jeunes Chinois, biberonnés aux nouvelles technologies et à la robotique.

DES MEILLEURES PERFORMANCES QUE LES HUMAINS ?

Malgré tous les progrès en matière d’IA, on a toujours autant de mal à créer des humanoïdes avec la même dextérité, la même polyvalence qu’un humain. En atteste, les nombreuses chutes saccadées lors de ce premier millésime.

World's first humanoid robot games begin in China

pic.twitter.com/FeFPKGLnyx — World of Engineering (@engineers_feed) August 16, 2025

Unitree, un des leaders chinois en robotique, a déjà annoncé sur X avoir remporté l'or sur le 1500m. Une performance réalisée par son robot H1 en 6 minutes et 34 secondes. Loin des 3 minutes et 26 secondes du Marocain Hicham El Guerroujle recordman de la distance.

En avril, la capitale chinoise avait déjà créé la surprise en organisant un semi-marathon entièrement dédié aux robots humanoïdes, remporté en 2h40 par le Tien Kung Ultra, conçu par le Centre national d’innovation en IA incarnée.