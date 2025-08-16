95.000 euros pour avoir roulé à 77 km/h : un Français écope d'une amende salée pour son excès de vitesse en Suisse

En Suisse, un homme a été flashé 27 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, ce qui lui a valu une amende de quelque 95.000 euros. Voici pourquoi cet automobiliste a dû payer aussi cher.

Une contravention exceptionnelle. Non loin de la ville de Lausanne, un Français a été contrôlé à 77 km/h au lieu des 50 km/h maximum autorisés. Il a écopé d'une amende de près de 100.000 euros. En cause, le système de calcul des pénalités du pays helvète.

Selon 24 Heures, l'infraction a été commise en août 2024 et a été jugée en juin de cette année. L'homme mis en cause n'a pas contesté le jugement, comme l'explique le ministère public vaudois, qui précise qu'il avait déjà payé plus de 10.000 euros d'amende pour des faits similaires en 2017.

En Suisse, notamment dans le canton de Vaud, où s'est produit l'excès de vitesse, le montant des amendes est calculé en fonction de la situation financière de la famille de la personne coupable de l'infraction. En fonction de ses revenus et de son patrimoine, il doit alors s'acquitter d'une somme plus ou moins élevée.

Selon les médias suisses, cet homme originaire de France faisant partie des 300 personnes les plus riches du pays, avec une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros, sa note a logiquement grimpé en flèche.

De tels montants ne sont cependant pas inhabituels dans le pays situé de l'autre côté des Alpes : en 2010, un automobiliste au volant d'une Ferrari avait écopé une amende de 247.000 euros, le record national à ce jour.