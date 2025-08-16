Algérie : les autorités annoncent le retrait des vieux bus de la circulation après un accident mortel

Après l'accident de bus qui a vu 18 personnes perdre la vie et 25 autres être blessées vendredi 15 août, l'Algérie a annoncé le retrait de la circulation des bus dont la durée de vie dépasse 30 ans.

Un événement déclencheur. Au lendemain d'un accident d'autobus à Alger qui a causé la mort de 18 personnes et en a blessé 25 autres, les autorités algériennes ont affirmé ce samedi 16 août avoir décidé de retirer l'ensemble des bus, dont la durée de service dépasse 30 ans.

«Tous les bus de transport de voyageurs vétustes du parc national, dont la durée de service dépasse les 30 ans», seront retirés de la circulation et «un délai maximal de six mois est accordé aux propriétaires» pour s'y conformer, a annoncé le ministère algérien des Transports dans un communiqué.

Vendredi, un bus qui assurait la desserte entre Alger-centre et Reghaia est tombé dans un oued (une rivière), avec un bilan humain dramatique. Une enquête a depuis été ouverte pour déterminer les causes de l'accident mortel.

Le ministère a aussi décidé que les enquêtes sur les accidents mortels de la route incluront désormais «les auto-écoles afin d'examiner les conditions d'attribution des permis de conduire». Une décision qui pourrait mettre fin aux agissements de certaines auto-écoles qui délivrent des permis de conduire non justifiés.

Un enchaînement inquiétant

En moins d’un mois, l’Algérie a connu trois accidents de bus avec des bilans lourds : 18 morts et 25 blessés à El Harrach vendredi 15 août, trois décès et 41 blessés à Oran le 27 juillet, et six morts et 24 blessés à El Bayadh le 24 juillet.

Le 6 mars, trois élèves ont péri et 33 autres ont été blessés dans une collision entre un bus scolaire et un camion sur une route à Tiaret.

Le ministre des Transports, Said Sayoud, a déclaré à la presse que «90% des accidents de bus sont liés à l'excès de vitesse». Selon la Délégation Nationale à la Sécurité Routière, les accidents de la route ont entraîné la mort de 3.740 personnes et fait 35.556 blessés en 2024. Le nombre de morts et de blessés a augmenté respectivement de 3% et 4% par rapport à 2023.

Le président, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et décrété un jour de deuil national. Les drapeaux ont été mis en berne et un bandeau noir est apparu sur les différentes chaînes de télévision.

Plusieurs ministres et de proches conseillers du président Tebboune se sont déplacés au chevet des blessés et ont assisté aux funérailles de victimes enterrées samedi.