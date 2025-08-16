Aviation : la compagnie Air Canada annonce la suspension de tous ses vols après un mouvement de grève

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé ce samedi l'annulation de tous ses vols. Cette décision fait suite à un mouvement de grève initié par les hôtesses et les stewards, mécontents de leur rémunération.

Plus de 130.000 passagers impactés. Air Canada a annoncé ce samedi la suspension de tous ses vols, une décision consécutive à un mouvement de grève de ses hôtesses et stewards lié à la question de leurs rémunérations.

«Nous sommes maintenant officiellement en grève», a expliqué dans un communiqué le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 10.000 personnels navigants concernés. Air Canada, qui dessert directement 180 villes dans le monde, a immédiatement réagi en annonçant avoir «suspendu toutes ses opérations», soit 700 vols prévus ce samedi.

Air Canada and Air Canada Rouge Flights Suspended due to a Strike By CUPE Flight Attendants



Air Canada et Air Canada Rouge suspendent leurs vols en raison d'une grève des agents de bord représentés par le SCFP — Air Canada (@AirCanada) August 16, 2025

Le syndicat avait déposé un préavis de grève de 72 heures mercredi dernier. Vendredi, près de 300 vols avaient déjà été annulés, détaillait la compagnie sur ses réseaux sociaux. Au-delà d'une augmentation de salaire, le personnel navigant d’Air Canada a réclamé une rémunération pour les heures de travail au sol, y compris lors de l'embarquement, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.

Un sentiment d’injustice

«C'est une très bonne question à soulever», a affirmé Rafael Gomez professeur à l'université de Toronto, à l’AFP. Selon lui, le syndicat a mené une communication efficace autour de cette revendication et fait naître un sentiment d'injustice pour les employés. Air Canada a détaillé une nouvelle offre jeudi, mais le syndicat l’a rejetée, la jugeant «en dessous de l'inflation (et) du prix du marché».

Pour Rafael Gomez, «la compagnie aérienne ne veut pas perdre des centaines de millions de dollars de revenus (...) Elle joue presque à qui cédera le premier avec le personnel navigant». «C'est le pic de la saison», a-t-il par ailleurs souligné.

Mark Nasr, le vice-président général et chef des opérations d'Air Canada, avait déclaré ce jeudi que sans accord, tous les vols seraient «suspendus d'ici à samedi matin».