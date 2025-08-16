Céréales : Kellogg's annonce supprimer les colorants artificiels des céréales d'ici à la fin 2027

Face à une pression croissante du gouvernement américain, le géant des céréales Kellogg's est devenu la première entreprise à s'engager officiellement à supprimer les colorants artificiels dans ses produits d'ici à la fin de l’année 2027.

Un engagement inédit. Le groupe Kellogg's a annoncé la suppression définitive des colorants artificiels de ses céréales d'ici à fin 2027, dans le cadre d'un accord historique avec le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui avait lancé une enquête sur leur utilisation, malgré leurs potentiels effets néfastes sur la santé des enfants.

Cet accord – «Assurance de conformité volontaire» (AVC) – certifie que le fabricant de Corn Flakes, Special K, ou encore Crispix reformulera ses céréales servies dans les écoles sans les colorants FD&C durant l'année scolaire 2026-27. A noter que ces additifs sont déjà interdits en Europe et ne sont donc pas utilisés dans les paquets de céréales vendus en France, notamment.

L'entreprise a également annoncé qu'à partir de janvier 2026, tout nouveau produit sera lancé sans eux, tandis que les anciennes céréales qui en incorporaient n'en comporteront plus avant la fin de l'année 2027.

Selon son site web, «85 % de ses céréales ne contiennent aucun colorant FD&C, et aucun de ses produits n'inclut de rouge n° 3 depuis des années».

Une enquête depuis février

En février, le bureau du procureur a lancé une enquête contre Kellogg's, officialisée en avril, après que l'entreprise aurait affirmé vouloir supprimer les colorants alimentaires à base de pétrole aux États-Unis sans le faire.

Selon Ken Paxton, le leader du petit-déjeuner avait retiré ces ingrédients toxiques au Canada et en Europe, tout en continuant à utiliser différents types de colorants bleus, rouges et jaunes dans les céréales américaines.

Il avait souligné que la société commercialisait des céréales comme Froot Loops, Apple Jacks, Frosted Flakes et Rice Krispies comme étant «saines», alors que certaines variétés contiennent des colorants artificiels liés à l'hyperactivité, l'obésité, les troubles auto-immuns, les problèmes endocriniens et le cancer.

«Pour lutter pour l'avenir de nos enfants, il est essentiel de mettre fin aux pratiques trompeuses des entreprises qui visent à tromper les parents et les familles sur la santé des produits alimentaires [...] Toute entreprise, y compris Kellogg's, qui fait illégalement de fausses déclarations sur ses aliments et contribue à un système de santé défaillant qui a rendu les Américains moins sains devra rendre des comptes», a-t-il écrit dans un communiqué.

«Rendre l'Amérique saine à nouveau»

En outre, ce changement s'inscrit dans l'initiative «Rendre l'Amérique saine à nouveau» du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., en référence au célèbre slogan du président américain Donald Trump, visant à remplacer les additifs alimentaires synthétiques par des alternatives naturelles.

En mai, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé trois nouveaux additifs colorants d'origine naturelle conformes aux objectifs du ministère de la Santé.

Le mois dernier, la division nord-américaine de Mars a déclaré que dès 2026, elle cessera d'utiliser les colorants FD&C dans quatre de ses gammes de confiseries phares vendues aux Etats-Unis : les chocolats M&M's, les bonbons Skittles et Starburst, ainsi que les chewing-gums Extra.

Kraft Heinz, General Mills PepsiCo, ConAgra, The Hershey Company, McCormick & Co., JM Smucker, et Nestlé USA ont annoncé des mesures similaires ces derniers mois.