Chapelle Sixtine : la célèbre fresque de Michel-Ange aura droit à un coup de jeune à partir de 2026

La mythique fresque de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, fera bientôt l’objet d’une opération de maintenance inédite. Les Musées du Vatican ont annoncé le lancement d’un chantier de trois mois, dès janvier 2026.

Chef d’œuvre de la Renaissance, la chapelle Sixtine abrite la fresque monumentale du Jugement dernier peinte entre 1536 et 1541 par Michel-Ange. Elle fera l'objet d'une opération de maintenance exceptionnelle au début de l'année prochaine pour une durée de trois mois, a-t-on appris ce samedi. Ce coup de jeune viendra compléter l’entretien réalisé habituellement à l’aide d’un simple élévateur mécanique.

Paolo Violini, directeur du Laboratoire de restauration des peintures et des boiseries des Musées du Vatican, a expliqué la démarche aux médias du Saint-Siège.

Pendant les trois mois de travaux, «un échafaudage sera érigé et couvrira l’intégralité du mur. Il sera composé d’une douzaine de plates-formes de travail équipées d’un élévateur qui, pour réduire le temps de travail et éviter de gêner la vue du public, nous permettra de travailler avec 10 à 12 personnes simultanément et d’observer l’œuvre au plus près.»

Un entretien à la hauteur de l'œuvre

Le responsable assure que le chantier devra se conclure à la fin du mois de mars, «de manière à libérer le mur avant le début de la Semaine Sainte» qui se clôturera par le dimanche de Pâques, le 5 avril.

L’afflux croissant des touristes oblige les Musées du Vatican à réaliser chaque année un entretien sur les fresques.

La poussière introduite, l’humidité ou encore le dioxyde de carbone produit par la respiration des touristes peuvent abîmer les œuvres.

Outre la question des effets du tourisme de masse sur les œuvres, le nouveau responsable a confié que «les conséquences du changement climatique» doivent aussi être prises en compte par son atelier.

La chapelle Sixtine, où se réunissent les cardinaux lors des conclaves, est l’apothéose de la visite des Musées du Vatican où se pressent chaque année près de sept millions de personnes.