En 90 secondes, ils volent pour 2 millions de dollars de bijoux : des voleurs utilisent un spray anti-ours pour braquer une joaillerie

Aux États-Unis, une bijouterie a été cambriolée en un temps record. Les voleurs, très organisés, ont frappé en pleine journée sous le regard des caméras.

Un braquage express. Bijoux en or et en diamants, montres de luxe, pièces de joaillerie… À Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, une bijouterie a été dévalisée jeudi 14 août pour un préjudice estimé à 2 millions de dollars.

Selon ABC News, les malfaiteurs n’ont eu besoin que de 90 secondes pour s’emparer du butin. Quatre suspects masqués ont pénétré dans l’établissement du quartier de West Seattle, armés de marteaux. Après avoir brisé la porte d’entrée vitrée, ils ont détruit les vitrines et se sont emparés des bijoux.

Munis de gaz poivré de type «spray anti-ours» et de tasers, ils ont menacé les employés. Personne n’a cependant été blessé, précise la police. «Ils savaient exactement où aller et quoi emporter. Ils ont brisé des vitrines et dérobé de l’or, des émeraudes et des montres Rolex», raconte un employé au journal local Westside Seattle. Ce dernier ajoute qu’une personne suspecte avait déjà filmé le contenu des vitrines la veille.

D’après le rapport préliminaire, «l’une des vitrines contenait entre 700.000 et 800.000 dollars de montres Rolex, une autre un collier d’émeraude d’une valeur de 125.000 dollars et un diamant monté sur platine. Deux autres vitrines renfermaient une grande quantité de bijoux en or». Le premier décompte avant inventaire complet évalue le préjudice à environ 2 millions de dollars, soit environ 1,7 million d'euros.

Lorsque la police est arrivée sur place, les braqueurs avaient déjà pris la fuite à bord d’un véhicule. Toujours recherchés, ils n’ont pas été retrouvés. Sous le choc, les propriétaires de la bijouterie ont annoncé la fermeture du magasin jusqu’au 19 août.