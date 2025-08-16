États-Unis : Washington suspend les visas humanitaires pour les Gazaouis après une polémique

Le département d’État américain a annoncé, ce samedi 16 août, la suspension temporaire des visas humanitaires pour les réfugiés palestiniens de la bande de Gaza.

Les États-Unis ont décidé de geler l’octroi de visas médicaux et humanitaires aux réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, en attendant un audit interne des procédures, a indiqué, ce samedi 16 août, le département d’État.

«Tous les visas visiteurs pour des ressortissants de Gaza sont suspendus le temps de procéder à un examen complet du processus qui a conduit récemment à l’octroi d’un petit nombre d’autorisations temporaires», a précisé la diplomatie américaine sur X.

L'influenceuse Laura Loomer aurait alerté les personnalités politiques américaines

Cette annonce survient après une campagne de l’influenceuse MAGA proche de Donald Trump Laura Loomer qui affirme avoir alerté des élus républicains sur l’arrivée de Gazaouis «liés à des organisations pro-Hamas». Elle a visé en particulier l’association Heal Palestine, qui facilite l’accès à des soins médicaux à l’étranger.

Laura Loomer a assuré avoir sollicité le sénateur républicain Tom Cotton, président de la commission du Renseignement, et a exigé que «quelqu’un soit sanctionné au département d’État» pour avoir approuvé ces visas. Dans la foulée, le représentant républicain Randy Fine a également jugé «inacceptable» la politique de visas pour les Palestiniens et affirmé vouloir œuvrer à leur expulsion.

Déjà par le passé, Laura Loomer avait obtenu gain de cause en ciblant des responsables : fin juillet, une fonctionnaire avait été écartée d’un poste à West Point, et en avril deux hauts responsables de la NSA avaient été démis de leurs fonctions, selon ses propres dires après une rencontre avec Donald Trump.