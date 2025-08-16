Les dirigeants européens ont affirmé samedi être prêts à faciliter un sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine au lendemain de la rencontre entre le président américain et son homologue russe sur le conflit en Ukraine.

"Nous sommes (...) prêts à travailler avec les Présidents Trump et Zelensky en vue d’un sommet trilatéral, avec le soutien de l'Europe" écrivent la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué commun.