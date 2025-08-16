Le sommet entre les présidents américain Donald Trump, ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine pourrait avoir lieu en Europe, a suggéré samedi le chancelier allemand, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) visant le président russe.
"Je pense (...) qu'une telle rencontre tripartite aura lieu. La date et le lieu restent à déterminer (...) Nous avons proposé qu'un tel lieu puisse se trouver en Europe", a déclaré le chancelier Friedrich Merz dans un entretien aux chaînes allemandes NTV et RTL, diffusé samedi, dont l'AFP a obtenu le verbatim en avance.
Il faudrait peut-être que ce soit le lieu où ces discussions aient lieu de manière permanente", a ajouté le dirigeant allemand, sans citer de ville ou pays en particulier.
"Ce sont là des questions de détail. Elles ne seront clarifiées que dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines", a poursuivi M. Merz.
La Cour pénale internationale (CPI) a émis en mars 2023 un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en raison du transfert "illégal" d'enfants ukrainiens vers la Russie.
Mais parmi les pays européens, la Hongrie s'est retirée de la CPI en avril 2025, au premier jour d'une d'une visite à Budapest du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé lui aussi par un mandat d'arrêt de cette juridiction, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.
Samedi, les dirigeants européens ont affirmé être prêts à faciliter un sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, au lendemain d'une rencontre entre le président américain et son homologue russe sur le conflit en Ukraine.
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi avoir discuté des moyens de mettre fin au conflit en Ukraine "sur une base équitable" lors de sa rencontre en Alaska (États-Unis) avec son homologue américain Donald Trump.
S'adressant à de hauts responsables à Moscou au lendemain des pourparlers à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, M. Poutine a souligné que le sommet avec M. Trump était "opportun" et "très utile", selon des propos publiés par le Kremlin.
Plus d'informations à venir...
Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz réuniront dimanche à 13H00 GMT en visioconférence les pays de la "coalition des volontaires" alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine, a annoncé samedi l'Elysée.
Ces concertations auront lieu à la veille d'un déplacement du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et dans la foulée du sommet en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.
Les Etats-Unis ont proposé samedi à l'Ukraine une garantie de sécurité similaire à celle de l'article 5 de l'Otan, mais sans adhésion formelle à l'Alliance atlantique, a rapporté une source diplomatique requérant l'anonymat.
"Comme une des garanties de sécurité pour l'Ukraine, la partie américaine a proposé une garantie de type article 5, hors de l'Otan, avec l'accord a priori de (Vladimir) Poutine", a indiqué cette source.
Elle ajoute que cette proposition a été faite à Kiev samedi lors de l'appel téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et "réitérée" ensuite lors de la poursuite de cet appel avec des dirigeants européens.
La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui a participé à l'appel, a également affirmé que le président américain avait soulevé cette idée, qu'elle soutient depuis plusieurs mois.
Dans un communiqué, Mme Meloni a indiqué que qu'il s'agirait pour commencer de définir "une clause de sécurité collective qui permettrait à l'Ukraine d'obtenir le soutien de tous ses partenaires, y compris des Etats-Unis, prêts à agir dans le cas où elle serait attaquée à nouveau".
L'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique pose le principe de défense mutuelle: si un pays membre est attaqué, tous les autres se portent à son secours.
En mars, devant le Sénat italien, Giorgia Meloni avait insisté sur le fait qu'une réponse des alliés de Kiev en cas d'attaque n'impliquerait pas forcément d'entrer en guerre contre la Russie.
L'article 5 de l'Otan dispose que "l'usage de la force est une possible option, mais ce n'est pas la seule option", avait-elle souligné.
Une autre source au fait du dossier, également sous couvert d'anonymat, a confirmé à l'AFP que l'idée d'une protection inspirée de celle de l'Otan avait été évoquée lors de l'appel de samedi.
"Mais personne ne sait en détail comment cela fonctionnerait et pourquoi (Vladimir) Poutine accepterait cela s'il est catégoriquement contre l'Otan et qu'il est évidemment contre toute garantie effective de la souveraineté de l'Ukraine", a nuancé cette source.
Selon cette source, cette question pourrait être évoquée lors de la rencontre prévue lundi à Washington entre MM. Trump et Zelensky.
L'organisation d'une possible rencontre trilatérale entre MM. Poutine, Trump et Zelensky, "le rôle de l'Europe" dans un processus de paix, les garanties de sécurité "et leur efficacité", ainsi que la question territoriale figurent parmi les "nombreuses" autres questions qui doivent être abordées.
"(Vladimir) Poutine a vraiment réussi à pousser l'idée que les Ukrainiens quittent le Donbass", dans l'est de l'Ukraine, a ajouté cette source, une possibilité à laquelle s'oppose M. Zelensky. Officiellement, l'Ukraine aspire de longue date à rejoindre l'Otan, mais
Donald Trump a rejeté cette possibilité après son retour à la Maison Blanche en janvier. Kiev demande des "garanties de sécurité" solides pour prévenir la Russie de l'attaquer à nouveau après un éventuel cessez-le-feu sur le front. Pour sa part, la Russie s'oppose à toute adhésion de l'Ukraine à l'Otan, qu'elle présente comme une menace existentielle à sa sécurité.
"Les efforts" de Trump "nous rapprochent plus que jamais" de la fin de la guerre en Ukraine, dit Starmer.
Ukraine: Macron appelle à maintenir "la pression" sur Moscou tant qu'une "paix solide" n'est pas conclue.
Emmanuel Macron met en garde contre "la propension" de la Russie "à ne pas tenir ses propres engagements".
Les Européens prêts à "maintenir la pression" sur la Russie via des sanctions (communiqué).
Les dirigeants européens ont affirmé samedi être prêts à faciliter un sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine au lendemain de la rencontre entre le président américain et son homologue russe sur le conflit en Ukraine.
"Nous sommes (...) prêts à travailler avec les Présidents Trump et Zelensky en vue d’un sommet trilatéral, avec le soutien de l'Europe" écrivent la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué commun.
L'armée russe dit avoir conquis deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine.
Trump exclut un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, réclame directement un "accord de paix".
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, rare dirigeant européen proche du Kremlin, a salué samedi la rencontre entre les présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine, qui s'est conclue par des déclarations engageantes mais sans annonce de plan de paix pour l'Ukraine.
"Pendant des années, nous avons vu les deux plus grandes puissances nucléaires démanteler le cadre de leur coopération et échanger des messages hostiles. C'est désormais terminé. Aujourd'hui, le monde est plus sûr qu'hier", a-t-il affirmé sur le réseau social X, au lendemain du sommet des deux dirigeants en Alaska
L'armée russe a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine pendant la nuit de vendredi à samedi, a affirmé Kiev, au moment où se tenait en Alaska la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Les forces aériennes ukrainiennes, dans un communiqué sur Telegram, ont affirmé avoir abattu 61 de ces drones, dont des drones de type "Shahed" (de conception iranienne) et des drones leurres.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi qu'il rencontrera Donald Trump lundi à Washington pour discuter du règlement du conflit en Ukraine, après la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.
Sur son compte X, M. Zelensky a également affirmé que Donald Trump, lors d'un appel samedi, l'avait informé des "principaux points" de sa conversation avec le président russe en Alaska.
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.
Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Le président ukrainien Zelensky dit qu'il rencontrera Donald Trump lundi à Washington.
"Ce fut un long appel, d'abord entre les présidents Zelensky et Trump, puis les dirigeants européens se sont joints à eux", a précisé la présidence ukrainienne.
Le président américain Donald Trump a informé samedi Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens de l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine, a annoncé une porte-parole de la Commission européenne.
Cet appel, auquel ont notamment participé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, a duré "un peu plus d'une heure", selon cette même source.
Donald Trump a affirmé vendredi après sa rencontre en Alaska avec Vladimir Poutine qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine dépendait désormais du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
"Maintenant ça dépend vraiment du président Zelensky pour y parvenir. Et je dirais également les pays européens, ils doivent s'impliquer un petit peu, mais ça dépend du président Zelensky", a déclaré le président américain dans une interview à Fox News donnée juste après sa rencontre avec son homologue russe.
Le président russe Vladimir Poutine a invité vendredi son homologue Donald Trump à se rencontrer "la prochaine fois à Moscou", à l'issue de leurs pourparlers en Alaska qui ont notamment porté sur le conflit en Ukraine.
M. Poutine a lancé ces mots au dirigeant américain à la fin de leur conférence de presse commune. "C'est intéressant (...) Je peux imaginer que cela puisse arriver", lui a répondu M. Trump.
Le président russe Vladimir Poutine a appelé vendredi Kiev et ses alliés européens à ne pas "créer d'obstacles" aux tentatives pour trouver une issue au conflit en Ukraine, après ses pourparlers avec le dirigeant américain Donald Trump en Alaska.
"Nous partons du principe que Kiev et les capitales européennes prendront tout cela dans un esprit constructif et ne créeront pas d'obstacles ni ne tenteront de saper les progrès escomptés par des provocations ou des intrigues en coulisses", a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse commune avec M. Trump.
La conférence de presse à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'est achevée vendredi sans que les deux dirigeants ne répondent aux questions des journalistes, venus en nombre en Alaska.
Après leur réunion de près de trois heures, le président russe avait parlé en premier devant la presse, contrairement pourtant au protocole traditionnel qui veut que ce soit le dirigeant hôte qui prenne d'abord la parole. Malgré les questions des journalistes, massés dans une salle aménagée pour l'occasion, le président américain s'est contenté de serrer la main de son homologue russe pour conclure cette conférence de presse.
Donald Trump a estimé vendredi que sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska avait été "productive", saluant de "grands progrès" réalisés.
Le président américain a affirmé lors d'une déclaration à la presse, au côté de son homologue russe, qu'ils appelleraient dans la foulée les dirigeants de pays de l'Otan, ainsi que le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, "pour leur parler de la rencontre d'aujourd'hui".
Les pourparlers en comité restreint entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sur la base militaire Emendorf-Richardson en Alaska ont pris fin, a indiqué vendredi le Kremlin.
"Les négociations en petit comité ont pris fin", a-t-il fait savoir sur Telegram, sans qu'il soit clair dans l'immédiat si ces négociations seront suivies par celles en comité élargi entre les deux délégations. Les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse commune ultérieurement.
Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi espérer que "l'entente" selon lui trouvée vendredi lors de pourparlers en Alaska avec son homologue américain Donald Trump pourra conduire à "la paix en Ukraine".
Assurant que la Russie est "sincèrement intéressée à mettre fin" au conflit qu'elle a lancé en février 2022, Vladimir Poutine a en revanche appelé Kiev et ses alliés européens à ne pas "créer d'obstacles" au processus de règlement engagé avec son homologue américain.
"Nous espérons que l'entente que nous avons conclue (...) ouvrira la voie à la paix en Ukraine", a déclaré M. Poutine au côté de M. Trump lors d'une conférence de presse commune, sans en préciser la teneur.
Selon lui, son entretien avec Donald Trump, sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, s'est déroulé "dans une atmosphère constructive et de respect mutuel". Il a qualifié ces échanges de "très approfondis et utiles".
Donald Trump a évoqué une rencontre «productive»
Les pourparlers avec Donald Trump ont été «constructifs» et «respectueux», a affirmé le président russe en conférence de presse.
Les pourparlers entre Donald Trump et Vladimir Poutine en format restreint est terminée. Une conférence de presse va se tenir.
«Notre position est claire et sans ambiguïté», a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. pic.twitter.com/QYEqPHhVqv
— CNEWS (@CNEWS) August 15, 2025
Le sommet entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine a débuté vendredi sur une base militaire en Alaska peu après 11H26 locales (19H26 GMT).
Les deux dirigeants, accompagnés de leurs conseillers, étaient assis côte à côte devant une inscription sur fond bleu où l'on pouvait lire "Rechercher la paix". Ils n'ont fait aucune déclaration devant la presse.
Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serré la main vendredi à leur descente d'avion sur la base militaire Elmendorf-Richardson, en Alaska, avant leur sommet centré sur le conflit en Ukraine.
Sur le tarmac, le président russe a marché vers son homologue américain sur un tapis rouge et les deux dirigeants se sont serré la main, Vladimir Poutine glissant quelques mots à Donald Trump. Peu après, ils ont échangé une deuxième poignée de main devant un podium "Alaska 2025" avant de monter tous les deux dans la même voiture.
La chaude poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine pic.twitter.com/7MtXNXAXzq
— CNEWS (@CNEWS) August 15, 2025
Donald Trump est descendu de son avion pour accueillir Vladimir Poutine, qui est descendu à son tour. pic.twitter.com/fzTfw5CtEf
— CNEWS (@CNEWS) August 15, 2025
Le président russe Vladimir Poutine a atterri vendredi sur la base militaire américaine Elmendorf-Richardson, en Alaska, pour un sommet avec Donald Trump centré sur le conflit en Ukraine.
Ce sommet est la première rencontre en personne entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis 2019.
Le président russe Vladimir Poutine sera accompagné de son chef de la diplomatie et de son conseiller diplomatique pour sa rencontre en Alaska vendredi avec Donald Trump, a déclaré le Kremlin à la chaîne CNN, cet entretien ayant été annoncé initialement comme un tête-à-tête.
Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué à la chaîne de télévision américaine que le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, et le conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, seraient présents.
Le président américain Donald Trump a atterri vendredi sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.
Ce sommet, aux confins des Etats-Unis, offre au dirigeant russe un retour fracassant sur la scène diplomatique, puisqu'il sera accueilli par Donald Trump en personne à sa descente d'avion.
L'Ukraine a repris six villages d'un secteur stratégique de l'est dont des unités russes s'étaient emparés ces derniers jours, lors d'une avancée particulièrement rapide, a annoncé un corps de l'armée ukrainienne vendredi, Donald Trump et Vladimir Poutine devant se rencontrer en Alaska.
Le 1er corps de la garde nationale Azov a déclaré que les troupes ukrainiennes étaient parvenues à "stopper l'avancée de l'ennemi" dans la zone de Pokrovsk, ville minière épicentre des combats, et que six villages avaient été repris.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé vendredi que la Russie continuait à "tuer" en Ukraine avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, qui doivent évoquer la guerre déclenchée par l'invasion russe du pays en 2022.
Dans son adresse quotidienne à la nation, M. Zelensky a assuré qu'en dépit de cette rencontre, il n'y avait "aucun signal" montrant que Moscou comptait arrêter son invasion. "Ils continuent aussi à tuer le jour des négociations" entre MM. Trump et Poutine, a-t-il souligné, jugeant que cela en disait long.
Le Kremlin a estimé vendredi que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, afin d'évoquer le conflit en Ukraine, pourrait durer au total "au moins 6 à 7 heures", en comptant leur réunion et une conférence de presse commune.
"Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures", a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête à tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.
Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion vendredi en Alaska, a annoncé le Kremlin.
"A 11H00 précises (19H00 GMT), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera" sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de M. Poutine pour l'Alaska.
Donald Trump a parlé vendredi par téléphone au dirigeant bélarusse, Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Vladimir Poutine, selon l'agence de presse officielle du Bélarus, avant un sommet très attendu entre les présidents américain et russe en Alaska.
"Loukachenko et Trump ont eu une conversation téléphonique", a indiqué l'agence Belta sur Telegram.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi «compter» sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine, à quelques heures d'un sommet capital en Alaska où le président américain doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine.
«Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.
I held a Staff meeting to discuss three key issues.
The front, particularly the Pokrovsk sector. We are countering the attempts of Russian forces to gain a foothold and increasing the pressure of our units on the occupier. We are succeeding. Units of the 79th and 82nd Air…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025
Vendredi, Volodymyr Zelensky a annoncé sur Telegram l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine pour stopper les avancées russes, assurant que Moscou subissait de "lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska".
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont progressé rapidement vers la ville garnison de Dobropillia.
«Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer cette zone et d'autres de la région de Donetsk», a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe portant sur la fin de la guerre. «L'armée russe continue de subir de lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska», a-t-il ajouté.
Donald Trump a vanté vendredi le «respect» mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine, en route vers l'Alaska où il va rencontrer son homologue russe lors d'un sommet centré sur la guerre en Ukraine.
«C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien», a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One.
Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska, où il doit rencontrer Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.
«GROS ENJEUX!», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, peu avant de monter à bord d'Air Force One pour un vol de sept heures environ à destination d'Anchorage.
Ce vendredi 15 août, à l’occasion de l’Assomption, le pape Léon XIV a lancé un nouvel appel à la paix dans le monde. Si le Pontife n’a pas cité de conflit en particulier, sa prise de parole survient alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer dans les prochaines heures en Alaska pour discuter de l’Ukraine.
«Aujourd’hui, malheureusement, nous nous sentons impuissants face à la propagation dans le monde d’une violence de plus en plus sourde et insensible à tout élan d’humanité», a-t-il affirmé dans ses appels prononcés à l’occasion de la prière mariale de l’Angélus.
Devant plusieurs milliers de personnes, réunies sur la place centrale de Castel Gandolfo, le pape Léon XIV a invité les fidèles à ne «pas cesser d’espérer». «Nous ne devons pas nous résigner à la prévalence de la logique du conflit et des armes», a-t-il insisté.
Un lieu hautement symbolique ou purement provocateur ? C'est en Alaska, loin des buildings et autres gratte-ciels émiratis, que Donald Trump tentera de mettre fin à la Guerre en Ukraine, ce vendredi 15 août, dans un paysage bucolique, feutré, sur ses terres américaines, davantage propice aux négociations pense-t-il.
La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé vendredi le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de sa rencontre au sommet avec son homologue américain Donald Trump en Alaska.
"Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux", a déclaré Mme Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.
Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«Nous ne faisons aucune prédiction», a-t-il déclaré à son arrivée à Anchorage, portant un sweat-shirt arborant ce qui paraît être l'inscription «URSS» en russe. «Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons», a-t-il ajouté.
Des drones ukrainiens ont touché dans la nuit de jeudi à vendredi une raffinerie de pétrole russe dans la région méridionale de Samara, ainsi que la ville de Koursk proche de la frontière, tuant une personne, à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara en Russie, (..) a été touchée», a affirmé l'Etat-major ukrainien sur Telegram.
La raffinerie, qui se trouve à plus de 800 km de la frontière ukrainienne, est présentée par Kiev comme la «plus importante du système Rosneft», une des principales entreprises russes d'extraction, de transformation et de distribution de pétrole.
«Elle produit une large gamme de carburants, y compris pour l'aviation», et «participe à l'approvisionnement des forces armées russes», a assuré l’État-major.
Mardi, les ministres lituaniens de la Défense et de l'Éducation ont rendu public leur souhait d'apprendre à 22.000 élèves à fabriquer et utiliser des drones. Dès le mois de septembre, des centres de formation vont ainsi ouvrir leurs portes.
Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.
Vladimir Poutine "a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu" en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz, qui attend du président russe "qu'il engage des négociations sans conditions" après sa rencontre avec Donald Trump vendredi en Alaska.
"L'objectif doit être (l'organisation d')un sommet auquel participe également le président (ukrainien) Zelensky", lors duquel "un cessez-le-feu doit être convenu", a déclaré dans un communiqué M. Merz, pour qui "le président Trump peut maintenant accomplir un pas significatif vers la paix".