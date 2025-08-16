«Ils ne sont pas les bienvenus ici» : des manifestants pro-Palestine empêchent l'accostage d'un navire israélien en Grèce

Devant le port du Pirée (Grèce), plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens ont protesté contre l'accostage d'un navire de croisière israélien arrivé tôt, jeudi 14 août.

Après Syros et Volos, des centaines de manifestants se sont réunis, jeudi 14 août, sous haute protection policière, dans le plus grand port de Grèce, le Pirée, afin d'empêcher l'arrivée du navire de croisière israélien Crown Iris. Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité autour du bateau.

Un affrontement politique

Munis de fusées éclairantes, keffiehs et drapeaux palestiniens, les contestataires ont affirmé que le navire transportait «des soldats de Tsahal, et des partisans du génocide du peuple palestinien».

«Ils ne sont pas les bienvenus ici et n'ont rien à faire ici. Ils ont le sang d'innocents sur les mains et nous ne devrions pas les accueillir», a déclaré Markos Bekris, organisateur de la manifestation.

Ils ont cependant précisé exprimer leur «solidarité avec le peuple palestinien qui lutte pour sa liberté et son droit de vivre». «En tant que travailleurs dans des hôpitaux publics de ce pays, nous nous battons chaque jour pour sauver des vies. Il est donc de notre devoir de soutenir également le peuple palestinien», explique à CNEWS, Katerina Patrikiou, employée dans un hôpital.

La Grèce est une destination de vacances prisée des Israéliens, mais le conflit en cours entre Israël et le Hamas à Gaza a provoqué des centaines de manifestations à Athènes et dans d'autres villes grecques, ainsi que la création d'un débat politique.

Les partis d’opposition de gauche ont notamment appelé le gouvernement conservateur à mettre fin à la coopération commerciale et militaire à grande échelle avec Israël.

Une contestation qui dure

Depuis juillet, des rassemblements similaires se sont multipliés dans le pays, où les escales du navire ont été systématiquement contestées, le forçant parfois à modifier son parcours.

Des protestations ont éclaté, mercredi, dans la ville de Volos après l'arrivée du Crown Iris, les habitants déployant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans pro-Palestine alors que les touristes israéliens débarquaient.

Le mois dernier, le navire a quitté l'île grecque de Syros plus tôt que prévu, sans débarquement de ses passagers, après que plus de 150 manifestants se sont rassemblés dans le port.

Après cet incident, le ministre de la Santé, Adonis Georgiadis, avait indiqué s'opposer à ces contestations. «Notre pays reste hospitalier envers tous et l’antisémitisme n’a pas sa place ici !», a-t-il écrit sur X le mois dernier.