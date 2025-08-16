Kate et William : après trois ans de vie dans une demeure à Windsor, le couple princier s'apprête à emménager dans un nouveau manoir

Après trois ans passés à Adelaide Cottage, Kate et William s’apprêtent à quitter leur résidence de Windsor avec leurs trois enfants pour s’installer dans un nouveau manoir, le Forest Lodge, actuellement en rénovation.

La famille princière du pays de Galles s’apprête une nouvelle fois à changer de foyer. Selon le journal The Sun, le prince William et la princesse Kate quitteront dans le courant de l’année leur maison actuelle, Adelaide Cottage, pour s’installer dans une demeure plus spacieuse à Windsor : le Forest Lodge, qui compte huit chambres.

Un porte-parole de Kensington Palace a confirmé à People que le déménagement aura bien lieu «plus tard cette année», précisant que des travaux de rénovation, pris en charge par le couple, sont en cours dans la future résidence.

Une demeure où la famille pourrait rester de longues années

Situé à proximité de leur logement actuel, le Forest Lodge offrira à George, Charlotte et Louis un environnement familial stable. L’installation de la famille pourrait même perdurer lorsque William accédera au trône.

Ce nouveau départ intervient trois ans seulement après leur arrivée à Adelaide Cottage. Durant cette période, les enfants de la famille royale ont intégré l’école Lambrook à Ascot, tandis que la famille a traversé des épreuves difficiles : la chimiothérapie suivie par la princesse Kate en 2023, le cancer de Charles III toujours en traitement, et la disparition de la reine Elizabeth II en septembre 2022.

Outre leur résidence de Windsor, Kate et William disposent également d’Anmer Hall, leur maison de campagne dans le Norfolk, et d’un pied-à-terre londonien au palais de Kensington. Leur attachement à Anmer Hall reste fort, cette propriété ayant longtemps été décrite comme leur «lieu de bonheur».