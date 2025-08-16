«Ne vous prêtez ni serviettes, ni rasoir» : attention, la hausse des infections liées aux superbactéries hors des hôpitaux oblige à de nouveaux gestes

Les responsables de la santé britanniques alertent contre le risque d'augmentation de cas de superbactéries en dehors des hôpitaux. Plusieurs objets hygiéniques du quotidien sont dans le viseur des autorités.

Attention à ces gestes anodins du quotidien. Il peut arriver de partager sa serviette ou son rasoir avec un proche pour le dépanner. Ce réflexe inquiète les autorités sanitaires britanniques, qui alertent cette semaine contre le risque d'augmentation de cas de superbactéries, notamment le SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline).

Une augmentation drastique de cas a ainsi été recensée dans des lieux comme les gymnases ou les clubs de santé.

Rien qu'au Royaume-Uni, un total de 175 personnes ont été infectées à l'extérieur des hôpitaux entre janvier et mars 2025, en hausse de 47 % par rapport aux 119 cas communautaires au cours de la même période en 2019, a indiqué The Independent.

Les États-Unis aussi surveillent la situation

Les États-Unis aussi ont émis au début de l'été un avertissement concernant la propagation du SARM dans les gymnases et les vestiaires. «Le SARM se propage rapidement dans les installations sportives, les vestiaires, les gymnases et les clubs de santé en raison de l'équipement partagé et du contact peau à peau», ont alerté les responsables des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains.

Pour limiter les risques, il est important de respecter les règles d'hygiène de base, comme le lavage de mains. Il faut aussi éviter de partager ses effets personnels comme les serviettes, et les rasoirs, qui peuvent être de vrais nids à bactéries.