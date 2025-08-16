Ouragan Erin : avec des vents à près de 260 km/h, la tempête passe en catégorie 5 à l'approche des Caraïbes

L’ouragan Erin s’est intensifié rapidement samedi 16 août et devrait encore gagner en puissance dans les prochaines heures. Il se dirige vers le nord des îles Sous-le-Vent, des îles Vierges et de Porto Rico, où il pourrait provoquer d’importants dégâts.

Samedi, les vents atteignent jusqu’à près de 260 km/h. Le Centre national des ouragans (NHC) a classé en milieu d'après-midi l'ouragan Erin en catégorie 5, le plus au niveau sur l’échelle de Saffir-Simpson.

Né au large des côtes africaines, au niveau du Sahara, le phénomène a progressivement gagné en intensité en traversant l’Atlantique ces derniers jours. Plusieurs îles des Caraïbes devraient être touchées dans les prochaines heures.

Risques de glissements de terrain, coulées de boue et vagues dangereuses

Se déplaçant vers l’ouest à environ 25 km/h, l’ouragan se situe actuellement au nord-est des Caraïbes. Il s’accompagne de pluies intenses et de rafales violentes générant de fortes vagues. «De fortes pluies, parfois jusqu’à dimanche, sur le nord des îles Sous-le-Vent, les îles Vierges et Porto Rico pourraient entraîner des inondations soudaines et urbaines importantes, ainsi que des glissements de terrain ou des coulées de boue», indique le NHC sur son site. L’organisme prévient également de possibles rafales de force tempête tropicale.

En l’espace de 24 heures, l’ouragan a plus que doublé en intensité : de 112 km/h vendredi midi, il est passé à 233 km/h samedi midi et près de 260 km/h en milieu d'après midi, selon CNN. Sa taille pourrait encore doubler, générant des conditions océaniques dangereuses sur l’Atlantique ouest.

Le NHC alerte également sur les conséquences attendues au-delà des Caraïbes : Erin pourrait provoquer «des vagues et des courants d’arrachement dangereux le long des plages des Bahamas», mais aussi sur «une grande partie de la côte est des États-Unis et du Canada atlantique la semaine prochaine».

Les territoires français surveillent la situation

Un avis de tempête tropicale est en vigueur pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où des conditions de tempête sont possibles dans les 12 heures. La Guadeloupe et la Martinique, plus éloignées de l’ouragan, devraient être moins affectées.

Erin est le premier ouragan majeur de la saison dans l’Atlantique. Son intensification rapide est favorisée par des températures de surface de la mer nettement supérieures à la normale. Août marque traditionnellement le début de la période la plus à risque : la saison des ouragans atteint son pic entre la mi-août et la mi-octobre.