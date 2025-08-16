Pakistan : le bilan de la mousson monte à au moins 320 morts en 48 heures, selon les autorités

Au moins 320 personnes sont mortes en 48 heures dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, au Pakistan, touchée par des pluies torrentielles.

Une catastrophe. Des pluies torrentielles s’abattent sur le nord du Pakistan, en pleine saison de mousson. D’après un bilan provisoire des autorités, au moins 320 personnes sont mortes ces deux derniers jours, alors que plus de 2.000 secouristes ont été mobilisés.

La plupart des victimes ont été «tuées dans l'effondrement de leur maison» ou «lorsque leurs véhicules ont été pris dans des glissements de terrain», a indiqué une porte-parole à l'AFP.

Inondations, crues soudaines et glissements de terrain ont notamment ravagé la province du Khyber-Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan, qui déplore à elle seule 307 décès, a expliqué l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes, alors que les recherches de corps ensevelis se poursuivent.

La région touchée est située dans une zone montagneuse. Un des hélicoptères des secours s’est accidenté ce vendredi alors qu’il venait en aide à des habitants dans des endroits sinistrés. «Les cinq membres d'équipage parmi lesquels deux pilotes sont morts», a déclaré Ali Amin Gandapur, ministre-en-chef de la province.

Un pays en proie aux effets du changement climatique

En juillet, le Pendjab, où vivent près de la moitié des 255 millions de Pakistanais, a enregistré des précipitations de 73% supérieures à celles de l'année précédente, témoignant de l'intensité «inhabituelle» du phénomène.

Depuis le début de la saison de mousson, fin juin, plus de 600 personnes ont été tuées. Et, les autorités indiquent que les pluies vont encore s’intensifier d’ici à la fin de la période, mi-septemrbe.

La mousson d’été apporte 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud entre juin et septembre et est vitale pour la subsistance de millions d'agriculteurs dans une région qui compte environ deux milliards d'habitants.

Mais, elle peut aussi causer des inondations dévastatrices comme ici. En 2022, 1.700 personnes ont trouvé la mort. Les pluies avaient alors affecté plus de 33 millions d’habitants. Une importante part des récoltes avait été perdue.

Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique et ses habitants subissent des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquemment.