Plus de 21.000 euros de peluches Labubu dérobés : après un cambriolage, les gérants d'un magasin se disent «sous le choc»

Des voleurs ont dérobé plusieurs peluches de la marque Labubu dans une boutique près de Los Angeles, le 6 août dernier. Le butin s’élevait à près de 25.000 dollars, a-t-on appris ce samedi. Les peluches ont depuis été retrouvées.

Le jouet que tout le monde s’arrache et qui suscite les convoitises. Des peluches de la marque Labubu ont été victimes de leur succès. Un entrepôt situé à une vingtaine de kilomètres de Los Angeles a été cambriolé par des malfaiteurs qui ont dérobé pour environ 25.000 dollars (environ 21.000 euros) de ces peluches il y a une dizaine de jours.

Les faits se sont produits dans la nuit du 5 au 6 août dernier dans le magasin One Stop Sales, situé à La Puente. Quatre individus cagoulés ont fait irruption dans le magasin en brisant une fenêtre. Ils ont rapidement volé la totalité du stock de peluches Labubu, ne s'intéressant à aucune autre marchandise.

Le vol a eu lieu quelques jours après qu’un réassort a été annoncé par les propriétaires. D’abord estimé à 7.000 dollars, le butin a été revu à la hausse en raison de pièces rares et plus coûteuses.

D’après les autorités, les suspects ont utilisé une camionnette de la marque Toyota lors du cambriolage. Le véhicule, qui était volé, a été retrouvé peu après.

Le vendeur de jouets One Stop Sales a communiqué sur les faits dans un post Instagram, précisant que les lieux ont été vandalisés au cours du vol. «Nous sommes encore sous le choc», ont-ils déclaré.

Un autre vol quelques jours plus tard dans un entrepôt

Preuve de la popularité de ces petites peluches, d’autres ont été dérobées quelques jours plus tard, toujours près de Los Angeles, à Chino exactement.

Mais cette fois-ci dans un entrepôt, sans qu'aucun lien ne soit fait entre les deux larcins. Ce second vol est l’œuvre de deux employés de l’entrepôt, depuis arrêtés. Ils ont été inculpés pour vol avec effraction et complot de vol, a précisé CBS Los Angeles.

Les forces de l'ordre ont récupéré 14 boîtes de peluches Labubu volées, d'une valeur estimée à environ 30.000 dollars.

Les poupées Labubu, imaginées par l’artiste originaire de Hong Kong Kasing Lung, et caractérisées par leurs gros yeux et leurs dents pointues, sont devenues des objets de collection prisés, y compris par des individus malintentionnés.