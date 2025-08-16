Pourquoi les évêques de France se rendent-ils en Terre Sainte ce samedi ?

Les responsables de la Conférence des évêques de France, présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, vont effectuer une visite de quatre jours «en Terre Sainte», à Jérusalem, à partir ce vendredi. Voici pourquoi.

Un premier déplacement éminemment symbolique. Au lendemain de la fête de l'Assomption, les membres de la présidence de la Conférence des évêques de France (CEF) vont effectuer le premier déplacement de leur mandat, entamé en juillet dernier.

à propos du communiqué de la Présidence de la Conférence des évêques de France 👇 pic.twitter.com/hagWHOgzH9 — Église catholique en France (@Eglisecatho) August 10, 2025

Ceux qui ont élu à leur tête l'archevêque de Marseille et cardinal Jean-Marc Aveline, vont se rendre «en Terre Sainte», à Jérusalem, ce samedi 16 août, afin de «manifester le soutien de notre Église, non seulement aux communautés chrétiennes, mais aussi à tous les amis de la paix, quelles que soient leurs convictions ou leurs religions».

Le conflit à Gaza en toile de fond

Cette visite, qui durera quatre jours, s'inscrit «dans une période extrêmement douloureuse et incertaine, marquée par la redoutable tragédie humanitaire à Gaza et l’interminable attente de la libération des otages israéliens», ont-ils avancé dans un communiqué publié il y a quelques jours.

Leur ambition est d'«assurer aux peuples de cette terre, spécialement aux plus pauvres, le soutien matériel et spirituel dont ils ont besoin», ont-ils ajouté.

Plusieurs évêques français, dont le cardinal François Bustillo et l'ancien président de la CEF, l'archevêque Eric de Moulins-Beaufort, y avaient déjà effectué un séjour en avril dernier en se présentant comme des «ambassadeurs de la paix».

Après de nombreuses rencontres avec des chrétiens de Jérusalem, ils avaient déclaré avoir «rencontré des personnes en grande souffrance, sans espoir à vue humaine», tout en déplorant que «leur avenir en Terre Sainte est chaque jour un peu plus compromis».

Avant de quitter Israël le 20 août prochain, le cardinal Jean-Marc Aveline tiendra une conférence de presse avec le patriarche latin de Jérusalem et cardinal Pierbattista Pizzaballa, le 19 août.